Geen terroristisch motief bij fatale aanval in Frans azc, zegt justitie

De asielzoeker die gisteren in de Zuid-Franse stad Pau een medewerker van een asielzoekerscentrum doodstak, had geen terroristisch motief. Dat zegt de officier van justitie in Pau. De verdachte werd na de aanval door twee medewerkers van het azc opgesloten.

Franse media meldden dat de 38-jarige Sudanese man vlak voor het incident te horen had gekregen dat zijn asielaanvraag was afgewezen. Hij zou de 46-jarige medewerker in zijn keel hebben gestoken. Volgens persbureau Reuters stond de verdachte verder niet op de radar van de inlichtingendiensten.

Minister Gérald Darmanin (Binnenlandse Zaken) en de burgemeester van Pau, François Bayrou, gingen gistermiddag langs in Pau. Darmanin liet weten mee te leven met het personeel van het asielzoekerscentrum en de nabestaanden van het slachtoffer: