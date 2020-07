Wekdienst 14/7: Kamer debatteert voor reces • Frankrijk viert Quatorze Juillet

Er is vandaag veel bewolking en er valt geregeld regen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het 16 tot 19 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen wat droger en kan lokaal de zon even doorbreken. De komende dagen blijft het wisselvallig en vrij koel zomerweer. Vanaf vrijdag wordt het droger met meer zon en hogere temperaturen.

Wat heb je gemist?

Nieuwe lockdownmaatregelen vanwege het coronavirus zijn deze zomer niet uit te sluiten, maar die zullen dan eerder lokaal of regionaal zijn. Dat zei voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad gisteravond na afloop van overleg tussen de Veiligheidsregio's.

"Wij denken met de kennis die we nu hebben, veel meer dan vier maanden geleden, dat we dan in elk geval niet het hele land in allerlei maatregelen hoeven te zetten." Bruls benadrukte daarbij het belang van het bronnen- en contactonderzoek bij de vaststelling van besmettingen.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

De knuffelfactor van twee zeldzame zwartvoetkittens die eind april in de dierentuin van San Diego zijn geboren, is enorm. Toch behoren ze tot de dodelijkste katachtigen ter wereld: 60 procent van hun aanvallen leidt tot een prooi.

Broer Ryder en zus Skyler kregen voor het eerst vlees te eten, en dat werd vastgelegd door de verzorgers. Het voer wordt aangereikt met een tang. "Zo associëren de katten onze handen niet met voedsel en voorkomen we dat ze ons bijten", aldus de verzorger.

De zwartvoetkat leeft oorspronkelijk in woestijnen in Afrikaanse landen. Ze worden zo'n 40 centimeter lang en wegen maximaal 3 kilo.

Daarvoor moeten deze kittens nog flink dooreten: