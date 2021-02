Elf maanden coronacrisis: angst voor onzichtbare economische schade door schoolsluiting

Een einde aan de strenge lockdown waar we sinds begin deze winter in zitten is nog niet in zicht. Om desondanks de schade te beperken zijn de afgelopen weken opnieuw miljarden euro's aan extra steun uitgetrokken voor zowel bedrijven als het onderwijs. Hoe staan we er economisch voor, elf maanden sinds het begin van de coronacrisis?

"Als je me voor de pandemie had laten zien hoe het nu gaat, had ik gezegd: dat is verschrikkelijk slecht", zegt Jan Willem Velthuijsen, hoofdeconoom bij accountantskantoor PWC. "Maar aan het begin van de herfst had ik verwacht dat het in februari slechter zou gaan dan het nu gaat."

"Het gaat nu economisch gezien redelijk goed met Nederland", zegt ook Mirjam van Praag, econoom en bestuursvoorzitter van de Vrije Universiteit in Amsterdam. "Maar de grootste uitdaging hebben we niet genoeg in het vizier: de economische schade van de schoolsluiting op lange termijn."