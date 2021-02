Osaka wint in Melbourne ook haar vierde grandslamfinale

Osaka is bezig aan een sterke reeks. Zo heeft ze op de WTA-tour nu 21 partijen op rij gewonnen. Haar laatste nederlaag was, mede doordat het circuit lange tijd stillag vanwege corona, ruim een jaar geleden. Op grandslamtoernooien heeft ze nog nooit een partij na de vierde ronde verloren.

Na afloop bedankte Osaka onder meer het publiek in de Rod Laver Arena. Omdat in Australië het coronavirus redelijk goed onder controle is, mochten 7.500 toeschouwers in het stadion in Melbourne plaatsnemen. "Mijn laatste grandslamfinale was zonder fans. Dus om hier nu zo te staan, brengt mij heel veel energie", aldus de kersverse winnaar van het toernooi. Osaka noemde het een voorrecht om het grandslamtoernooi te mogen spelen, waarop ze de organisatie van a tot z bedankte.

De 23-jarige Osaka won eerder twee keer de US Open. Ze is nu de eerste speelster sinds Monica Seles (1990-1991) die haar eerste vier grandslamfinales in winst heeft omgezet.

Naomi Osaka heeft voor de tweede keer de Australian Open gewonnen. De Japanse, die ook in 2019 de titel veroverde, was in Melbourne in de finale met 6-4, 6-3 te sterk voor Jennifer Brady.

Brady stond nog niet eerder in een grandslamfinale. Ze speelde sterk in Melbourne, al had ze ook niet te klagen over het toernooiverloop. Zo trof ze met Karoliná Muchová (27), Donna Vekic (33), Jessica Pegula (61), Madison Brengle (85), Aliona Bolsova (102) en Kaja Juvan (104) maar één speelster uit de mondiale top-30.

De 25-jarige Brady (WTA-24), die vorig jaar in de halve finales van de US Open ook al van Osaka had verloren, leek weinig last van zenuwen te hebben, al kende ze wel een stroeve start.

Osaka liep uit naar 3-1, maar Brady kwam daarna op gang, waarna zich een boeiend duel ontspon. De speelsters probeerden de ballen vroeg aan te pakken en zetten elkaar flink onder druk in de rally's.

Breekkans op 4-4

Brady knokte zich terug tot 3-3 en miste op 4-4 een breekkans. Op 5-4 kwam Osaka na een gelukkige bal op de lijn op setpoint, waarna de Amerikaanse met een simpele misser de set afstond.

Dat bleek het breekpunt van de partij, want in het vervolg was Osaka (WTA-3) lange tijd een klasse apart. Ze serveerde prima, domineerde in de rally's en zag Brady bovendien veel te veel fouten maken. Pas op 4-0 leek Brady weer bij de les. Ze toonde nog even veerkracht, maar kon de schade niet meer repareren.