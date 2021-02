Beschuldiging van verkrachting in Australisch parlement, premier 'is er ziek van'

Deze week verklaarde Brittany Higgins, voormalig media-adviseur van de regering, aan de Australische publieke omroep ABC twee jaar geleden door de man te zijn verkracht in het kantoor van een van de ministers. Een tweede vrouw zegt tegen The Weekend Australian vorig jaar door hem te zijn aangevallen na een diner. De vrouw wil anoniem blijven.

Scott Morrison, de minister-president van Australië, zegt dat er een problematische werkcultuur heerst in het parlement. Dat zei hij in reactie op beschuldigingen van verkrachting van twee oud-medewerkers, meldt persbureau Reuters .

"Ik vertel mijn verhaal, omdat ik Brittany wil steunen", zegt de anonieme vrouw tegen de krant. "En ik wil helpen om deze verschrikkelijke cultuur aan het licht te brengen." De beschuldigingen van Higgins roepen in Australië vragen op over of het incident destijds niet met opzet is verborgen. Volgens Higgins wisten ten minste twee collega's wat er was gebeurd.

Higgins zegt nu alsnog een formele klacht in te gaan dienen om een politieonderzoek te openen. Dat heeft ze eerder niet heeft gedaan, omdat ze het gevoel had dat ze moest kiezen tussen het behouden van haar baan en het indienen van een klacht. Morrison bood vandaag zijn excuses aan voor de manier waarop de zaak toen is behandeld.