Bewoners op straat na felle brand in flat Epe

Een korte, felle brand in een meterkast heeft zoveel schade veroorzaakt aan een flatgebouw in Epe dat een deel van de bewoners voorlopig niet terug kan naar hun woning.

Bij de brand vanochtend vroeg in het Gelderse dorp raakten twee mensen gewond. Zij zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De brand brak rond 04.30 uur vanochtend uit in een meterkast op de derde verdieping. Er ontstond daarbij zoveel rook dat de politie besloot uit voorzorg alle 64 appartementen in het flatgebouw te ontruimen, meldt Omroep Gelderland. Omdat de meeste bewoners al wat ouder zijn, waren daarbij veel hulpverleners nodig. De bewoners zijn ondergebracht in een sporthal in de buurt.

Met twee hoogwerkers en hulp van korpsen uit de wijde omgeving, slaagde de brandweer er na ruim een uur tijd in om het vuur onder controle te krijgen. Maar de eerste bewoners kunnen niet eerder dan rond het middaguur terug, laat de veiligheidsregio weten. De appartementen moeten eerst worden geventileerd.

Bij naar schatting tien tot vijftien appartementen is de schade zo groot dat dat de bewoners waarschijnlijk pas over een paar dagen terug kunnen. Dat komt niet alleen door roet- en rookschade, maar ook omdat de brandweer in veel gevallen de deur moest forceren om de bewoners te alarmeren.