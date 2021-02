Rob Trip brengt Februaristaking van 1941 tot leven in podcastserie

"Staakt! Staakt! Staakt!" Het is deze week 80 jaar geleden dat tienduizenden Nederlanders, midden in de oorlog, gehoor gaven aan die dringende oproep en hun werk neerlegden. De aanleiding was een razzia in Amsterdam waarbij de Duitsers bijna 400 Joden oppakten en afvoerden. Deze Februaristaking van 1941 is het enige openlijke protest geweest tegen de Jodenvervolging in bezet Europa.

Over de staking, de spanning bij de actievoerders en de gevolgen ervan maakte Rob Trip een bijzondere podcast in vijf afleveringen, die vanaf vandaag te beluisteren is. "De podcast is een zoektocht naar moed en verzet, maar ook naar ruzie, die na de oorlog over de staking ontstond", zegt Trip.

Beluister de podcast hier: