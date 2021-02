De dag waarop corona het wielerpeloton binnendrong: ‘Het was complete chaos'

Ambulance bij het Crowne Plaza Hotel in Abu Dhabi - AFP

Donderdag 27 februari 2020, klokslag 21.19 uur. Bruno Bruins krijgt tijdens de live-uitzending 'Coronavirus: feiten en fabels' een wit briefje in de hand geduwd. De minister van Medische Zorg en Sport leest voor: "Er is een patiënt met het coronavirus in Nederland." Vijfduizend kilometer verderop is de chaos dan net losgebarsten. Die middag had Ramon Sinkeldam, profwielrenner bij het Franse Groupama-FDJ, nog afgezien op de lange, slopende flanken van de Jebel Jais. Opgelucht gooide hij zijn wielerplunje in de hoek van zijn hotelkamer in het luxueuze Crowne Plaza op het kunstmatige Yas Island in Abu Dhabi. Nog twee ritjes en dan zat de UAE Tour erop. Nog twee keer vlammen voor kopman Arnaud. Mannen in witte pakken Maar 's avonds verschenen mannen in witte pakken en mondmaskers bij de entree. Het vijfsterrenhotel werd hermetisch afgesloten. Twee Italiaanse stafleden bleken besmet met het coronavirus. Later zouden ook renners getroffen blijken. Fernando Gaviria, de topsprinter van UAE-Emirates, komt zelfs in het ziekenhuis terecht. Sinkeldam had nergens last van. Samen met 139 andere renners meldde hij zich voor een coronatest. Negatief. Als een tweede test ook negatief zou zijn, zouden de renners naar huis mogen. Ook zijn tweede test was negatief. Maar Sinkeldam mocht niet naar huis. Nog lang niet.

Het Crowne Plaza Hotel waar Sinkeldam en co tien dagen in quarantaine verbleven - EPA

In februari 2020 was het coronavirus nog vooral een 'ver-van-mijn-bed-show'. Met verwondering werd er naar China gekeken, waar de miljoenenstad Wuhan van de buitenwereld werd afgesloten. De dodentallen die de ronde gingen, werden niet meteen geloofd. De vliegensvlugge constructie van twee megaziekenhuizen, uitsluitend voor de behandeling van patiënten met ademhalingsproblemen, werd met verwondering aanschouwd. Op 11 februari kwam er een waarschuwing van de WHO. En pas tien dagen later, op 21 februari, werd in Italië de eerste coronadode gemeld. Een dag eerder was Sinkeldam naar het Midden-Oosten gevlogen. "Corona? Daar waren we helemaal niet mee bezig. Volgens mij waren er ook geen speciale maatregelen."

Ramon Sinkeldam in actie tijdens de eerste rit van de UAE Tour met Arnaud Démare en Jacopo Guarnieri in het wiel. - EPA

Sinkeldam was in de Verenigde Arabische Emiraten om zijn sprinter Démare naar overwinningen te loodsen. Voor beiden was het de eerste koers van het jaar. "Ik was heel goed. Vlak daarvoor was ik voor het eerst op hoogtestage geweest in de Sierra Nevada, Dat werkte voor mij wel, ik voelde me heel sterk." Dat bleek. De antiklimmer hield in de vierde etappe, de rit waarin Adam Yates zijn slag sloeg op de lange en steile Jebel Hafeet, meer dan de helft van het peloton achter zich. Maar in de sprints bleek de trein met Sinkeldam nog niet opgewassen tegen kleppers Caleb Ewan, Pascal Ackermann, Sam Bennett en Dylan Groenewegen. 'Alarmbelletjes' Geen paniek. Pas in Tirreno-Adriatico moest alles op zijn plaats vallen, zo was de bedoeling. "Maar nog tijdens die UAE Tour hoorden we dat de Tirreno niet doorging. Bij mij gingen meteen belletjes af. Geen alarmbellen, nee. Het was zo dat mijn beste vriend op 6 maart zijn bruiloft zou vieren in Oostenrijk. Ik kon niet vanwege die Tirreno. Nu kan ik misschien wel, schoot door mijn hoofd. Dat pakte even anders uit."

Hoe doodt wielrenner Sinkeldam de tijd in quarantaine? Swingend strijken! - NOS

"Het was een complete chaos", beschrijft Sinkeldam die eerste quarantainedagen. "Op een gegeven moment mocht iedereen naar huis, maar wij niet. Bleek dat wij op dezelfde verdieping zaten als de ploegen waar mensen positief hadden getest. Wij zaten bij Rusvelo bijvoorbeeld. Die hadden twee positieve gevallen. Dat vermoeden hadden we al, want er werd best wat geroddeld. Maar officieel wisten we niets." Hoe chaotisch die dagen waren, bleek wel uit de miraculeuze ontsnapping van Sinkeldams ploegmaat Jacopo Guarnieri. "Dat is een verhaal, joh. We hadden het er pas nog over. Jacopo heeft zelf geen flauw idee hoe hij op de lijsten terecht was gekomen van renners die mochten vertrekken. Bij elke check op het vliegveld dacht hij dat hij eruit gepikt zou worden. Maar dat gebeurde niet. Tegelijk mocht David Gaudu, een andere ploegmaat, niet vertrekken. Terwijl die niet eens op onze verdieping had gezeten." 'Alle moraal was weg' De avond na de tweede test dronken Sinkeldam en zijn kamergenoot Démare de minibar in de hotelkamer leeg. "Toen zaten we wel even stuk... Alle moraal was weg. En we wisten niet wat ons te wachten stond."

Amateurkapper Arnaud Démare en Ramon Sinkeldam doden de tijd tijdens hun quarantaine in Abu Dhabi. - Twitter /@RSinkeldam

Dagen van eentonigheid en verveling, dat stond Sinkeldam te wachten. Het eten werd voor de kamerdeur neergezet. Een ommetje maken door de gangen was niet toegestaan, een frisse neus halen was niet mogelijk. En verder niets. Ze hadden zelfs nog geen trainingsfietsen. Video's tegen verveling "Iedereen zat erdoorheen, wij ook. Maar je moet er toch iets van maken, hè. Op een gegeven moment besloten Arnaud en ik om dan maar wat grappige filmpjes te maken. Met strijkijzers en gekke dansjes enzo. Elke dag eentje, was het doel." De filmpjes van het olijke duo werden een hit. Op sociale media werden ze massaal gedeeld en in Frankrijk waren de twee niet van de buis te slaan. "Op een gegeven moment gingen kinderen onze filmpjes naspelen. Dat gaf zoveel energie."

Ramon Sinkeldam in Abu Dhabi - AFP

"Terwijl ik in quarantaine zat, is mijn vrouw wel naar de bruiloft van mijn beste vriend gegaan. Waarschijnlijk heeft zij daar in Oostenrijk veel meer risico gelopen dan ik, die discotheken daar bleken achteraf de hotspots van de besmettingen te zijn. Ze is ook ziek geworden, maar geen corona. Tenminste, misschien was het wel corona? We weten het niet." En toen was het opeens voorbij. Vroeger dan aangekondigd mochten Sinkeldam en Démare hun spullen pakken en naar huis. "We hadden nog wat plannetjes voor filmpjes, maar opeens hoorden we dat we naar huis gingen. We konden het haast niet geloven." Een week na terugkeer uit de Verenigde Arabische Emiraten ging verslaggever Han Kock op bezoek bij Sinkeldam in Assendelft.

Sinkeldam zat in isolatie in Abu Dhabi: 'Het was heel onduidelijk voor ons' - NOS

In 2021 heeft Sinkeldam in de Ronde van de Provence zijn eerste wedstrijdkilometers gemaakt. Thuis bereidt hij zich voor op Kuurne-Brussel-Kuurne. Daarna zijn Parijs-Nice, Milaan-Sanremo en de Tour de France de belangrijkste afspraken. Vechten voor een plekje in de Tour "Démare gaat naar de Tour, dat is zeker. Ik moet me nog bewijzen. Ik ben van ons groepje de zwakste klimmer. Maar als ze voor de beste lead-out gaan, dan hoor ik daarin. Dat durf ik wel te zeggen." Donderdag arriveerden de renners in de Emiraten voor een nieuwe UAE Tour. Dit keer met mondkapjes

Het is sowieso een belangrijk jaar voor Sinkeldam. Zijn contract loopt aan het einde van het jaar af. "Ik wil graag blijven. Ik ben heel goed met Arnaud en die heeft wel wat te zeggen in de ploeg. Ik hoop dat het goed komt." 'Ik zou zo weer naar de UAE gaan' Sinkeldam is ook realistisch. "Weet je, mijn wattages zijn niet heel bijzonder. Als je bedenkt welk vermogen ik trapte toen ik prof werd, daar zou je nu nooit een contract mee verdienen. Tegenwoordig kunnen de ploegen kiezen tussen allerlei jonkies, die waanzinnige wattages wegtrappen." Zondag gaat de UAE Tour opnieuw van start. Dit keer zónder Démare en Sinkeldam. "Een opluchting? Nee, helemaal niet. Zij kunnen er ook niets aan doen, wat er vorig jaar gebeurd is. Ik zou ook zo weer naar de Emiraten gaan. Het was echt geen nachtmerrie, hoor."