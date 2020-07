Van der Poel en Van Vleuten in de prijzen bij Wielergala

Van der Poel treedt in de voetsporen van Tom Dumoulin, die de afgelopen vijf jaar beloond werd met de Gerrit Schulte Trofee. Hij kreeg de voorkeur boven wegrenners Bauke Mollema, Mike Teunissen en Steven Kruijswijk, baanwielrenner Harrie Lavreysen en BMX'er Twan van Gendt.

De winnaars werden gekozen door de Club van 48 (oud-renners, journalisten en KNWU-vertegenwoordigers), stemmers via internet en de huidige profrenners.

Mathieu van der Poel en Annemiek van Vleuten zijn bij het Wielergala in Den Bosch verkozen tot Wielrenner en Wielrenster van het Jaar. Lorena Wiebes is het Talent van het Jaar.

Het 24-jarige multitalent boekte dit jaar successen als wegrenner, veldrijder en mountainbiker. Het bijzondere wielerjaar van Van der Poel begon in het veld, waar hij Europees en wereldkampioen werd en 32 van de 34 veldritten waaraan hij deelnam won.

Op de weg behaalde hij op doorgaans imposante wijze tien overwinningen, waaronder in de semiklassiekers Dwars door Vlaanderen en de Brabantse Pijl. Zijn grootste triomf boekte hij een paar weken later in de Amstel Gold Race.

Bekijk hieronder de video van de slotfase van de Amstel Gold Race.