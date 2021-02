Wekdienst 20/2: Proef cabaretshow voor 500 mensen • NK indooratletiek

Wekdienst 20/02 - ANP

Goedemorgen! In het Beatrixtheater is opnieuw een evenementenproef met publiek en in Apeldoorn vindt de eerste dag van het NK indooratletiek plaats. Vandaag flink wat zon, maar soms ook wel wat bewolking. Maximumtemperatuur is tussen de 10 en 13 graden in het Waddengebied en 14 tot 17 graden elders. Na vandaag wordt het aanhoudend droog en zeer zacht februariweer.

Weerkaart 20/2 - Weerplaza

Moet je de weg op? Hier vind je het overzicht van afsluitingen en werkzaamheden. Check hier de actuele dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De rechter in Rusland doet uitspraak in de rechtszaak tegen oppositieleider Navalny, die ervan wordt beschuldigd een Tweede Wereldoorlog-veteraan te hebben beledigd. De eis is 13.000 dollar boete. Navalny zit momenteel al vast.

In het in het Beatrix Theater in Utrecht wordt opnieuw een evenementenproef gehouden. Cabaretier Guido Weijers geeft een voorstelling voor 500 man. Maandag vond ook al zo'n fieldlab plaats; bezoekers moesten onder meer een negatieve PCR-test laten zien en een koortsmeting doen.

In Apeldoorn wordt vandaag en morgen het Nederlands kampioenschap indooratletiek gehouden. Vooral de sprintnummers op de 60 meter beloven volgens de organisatie een spektakel te worden. Wat heb je gemist? De nieuwe avondklok-wet kan worden ingevoerd. Ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met de spoedwet, bedoeld om de avondklok een stevigere juridische basis te geven. De tekst van de nieuwe wet - officieel: Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht Covid-19 - is deze week haastig opgesteld. Het kabinet wilde namelijk een juridisch deugdelijke wet klaar hebben liggen voor het geval het gerechtshof in hoger beroep de huidige wet zou afkeuren. Eerder deze week oordeelde de rechter namelijk dat die wet niet deugt en direct moest worden ingetrokken.

Ander nieuws uit de nacht: 'Nederland betrokken bij betaling losgeld aan Nigeriaanse piraten': NRC meldt dat de Nederlandse ambassade in Nigeria in 2018 nauw betrokken was bij de betaling van tonnen aan losgeld aan piraten die een Nederlands vrachtschip hadden gekaapt.

Relschoppers plunderen winkels op vierde avond betogingen Spanje: sinds dinsdag gaan betogers in Spanje de straat op om te demonstreren voor de vrijlating van rapper Pablo Hasél, die is veroordeeld voor majesteitsschennis en verheerlijking van terrorisme in zijn teksten.

Texas was niet voorbereid op extreem weer, terwijl het wel gewaarschuwd was: miljoenen Texanen zitten zonder stroom doordat de piekbelasting van het netwerk door het uitzonderlijke winterweer is overschreden.

Kou in Texas houdt aan: 'Het voelt als kamperen op de Noordpool' - NOS

En dan nog even dit: De verkiezingen zijn in aantocht. Vanaf vandaag gaan in het NOS op 3 Verkiezingsprogramma iedere avond lijsttrekkers van vrijwel alle partijen op de kieslijst in gesprek met jongeren. Een week lang, iedere dag een uur live. Geen debat, maar een gesprek over belangrijke onderwerpen en problemen in het leven van jonge mensen, waar de politiek iets aan kan doen. Iedereen kan online meepraten en vragen stellen. Het NOS op 3 Verkiezingsprogramma is live te volgen op alle belangrijke online platformen van de NOS, via NOS op 3 Facebook, NOS op 3 YouTube, NOS Facebook, de NOS-app en de NOS-site.