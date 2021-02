Waar staan ze voor en hoe wordt er gestemd: de grootste politieke partijen uitgelegd

De keuze is reuze voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart, maar wáár kunnen we dan op stemmen? Om precies te zijn op in totaal 37 partijen, een record. Waaronder de dertien partijen die nu al in de Kamer zitten. Zie jij door de bomen het bos nog?

Om je wat handvatten te geven, voordat je straks dat rode stempotloodje vasthebt: de basics van deze partijen. Hoe zijn ze ooit begonnen? Waar staan ze voor? Wie is de lijsttrekker? En welke partijen kunnen het een beetje met elkaar vinden, en welke niet?

In deze video gaat NOS op 3 de dertien grootste partijen langs, in drie minuten per stuk. Kijk ze allemaal, of per stuk, de video is ingedeeld in hoofdstukjes: