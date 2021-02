VVD-leider Rutte roept partijen op in verkiezingsstrijd geen beloften te doen

VVD-leider Rutte doet een oproep aan andere politieke partijen om in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen vooral "verbinding" te zoeken en verschillen niet uit te vergroten. Vanwege de coronacrisis is het ook niet realistisch om beloften te doen, schrijft Rutte in een vandaag gepubliceerde brief onder de titel 'Samen naar de eindstreep. En verder'.

Over ruim drie weken zijn de verkiezingen en in de aanloop ernaartoe worden verschillen uitvergroot, aldus de leider van de grootste partij. "We moeten juist verbinding zoeken, want alleen samen komen we uit deze crisis."

'Brede coalitie'

Rutte benadrukt dat na de verkiezingen waarschijnlijk een brede coalitie van partijen een nieuw kabinet zal vormen. "De komende weken staan alle lijsttrekkers tegenover elkaar in televisiedebatten en hebben politici soms felle kritiek op elkaar", staat in de brief. "Maar we kunnen alleen iets bereiken door met alle redelijke partijen samen te werken."

Hij heeft al een gedachte over de drie belangrijkste onderwerpen waar de partijen in een "brede coalitie" verder mee kunnen gaan. Het gaat om het zorgen voor werk en het bevorderen van economische groei.

Verder wil Rutte dat de zorg wordt versterkt om beter voorbereid te zijn op een volgende gezondheidscrisis. En als derde moet er een sterke overheid komen. "Met een menselijk gezicht én de kracht om mensen te beschermen."

Hij verwijst bij dat laatste punt naar de toeslagenaffaire, die duizenden ouders in financiële en sociaaleconomische problemen stortte. "Dus in de sociale zekerheid moeten we iemand niet meer automatisch als fraudeur zien, als die per ongeluk een keer een formulier verkeerd heeft ingevuld."

Hij erkent dat veel partijen niet over alles hetzelfde denken. "De een wil iets meer geld naar dit onderwerp en de ander weer naar die maatregel", schrijft Rutte. "Daar komen we samen uit. Want uiteindelijk willen we allemaal het land vooruithelpen."

De VVD plaatst vandaag in een aantal kranten een grote advertentie met dezelfde boodschap.