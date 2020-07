Als enige vrouw gaat Van Vleuten 'afzien in 't wiel van broertjes Yates'

Ze won dit jaar vrijwel alles waar ze haar zinnen op zette. In het voorjaar won ze Strade Bianche en Luik-Bastenaken-Luik, daarna de Giro Rosa en in het najaar leverde een meesterlijke solo haar in Yorkshire de wereldtitel op de weg.

Dat zei Van Vleuten woensdagavond over haar voorbereiding op het nieuwe seizoen, nadat ze in Den Bosch was gekozen tot Wielrenster van het Jaar .

"Ik ben weer uitgenodigd om mee te gaan met het kamp van de mannen. De andere vrouwen willen nog steeds niet mee. Vanaf 4 januari ga ik weer afzien in het wiel van Adam en Simon Yates (winnaar van de Vuelta in 2018, red.)."

Waarom is Annemiek van Vleuten zoveel beter dan alle andere wielrensters? Het antwoord op die vraag is wellicht heel simpel: omdat ze traint met de mannen van haar ploeg Mitchelton-SCOTT.

Waarom gaan er geen andere vrouwen mee met de mannen? "Niet iedereen is zo gek als ik, zeggen ze. Het is ook het trainingsvolume dat je aan moet kunnen, dat is op zich wel op mijn lijf geschreven. Bovendien zitten zij allemaal in de Tour Down Under, ik heb een andere keuze gemaakt."

Ook trainen met Chaves in Colombia

Over een paar dagen gaat Van Vleuten ook al naar Colombia om te trainen met Esteban Chaves, die in 2016 tweede werd in de Giro d'Italia en derde in de Vuelta. Dit jaar won hij nog een etappe in de Giro.