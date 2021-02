Eerste vaccins op Bovenwindse eilanden • Argentijnse minister weg om vaccinatierel

De Argentijnse minister van Volksgezondheid is afgetreden vanwege een rel over coronavaccinaties. Een journalist vertelde op de radio dat hij dankzij zijn vriendschap met de minister voorrang had gekregen bij de inentingen. Erna kwamen meer verhalen naar buiten over mensen die eveneens connecties op het ministerie hadden misbruikt om zich te laten vaccineren.

Minister Ginés González García maakte op Twitter bekend dat hij aftreedt op verzoek van president Alberto Fernández, maar erkent geen schuld. Volgens hem is er sprake van een misverstand.

In Argentinië is er veel kritiek op het lage tempo van vaccineren tegen het coronavirus. Tot voor kort werden alleen medewerkers in de gezondheidszorg ingeënt. Woensdag is begonnen met het vaccineren van bepaalde 70-plussers.