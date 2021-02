'Britse variant niet overdreven als rechtvaardiging strenge maatregelen' • Vakantiehuisjes in eigen land populair

Het zachte weer en de voorjaarsvakantie zorgen ervoor dat Nederlanders massaal op vakantie gaan in eigen land. Bungalowparken en vakantiehuisjes zijn populair zien ze in Drenthe, Zeeland en Brabant. "Mensen zijn het binnen zitten helemaal beu", zegt de branche organisatie voor recreatiebedrijven in Brabant.

Ook al blijven faciliteiten als restaurants en het zwembaden dicht, vakantiegangers voelen toch de behoefte om erop uit te gaan, ziet ook de eigenaar van een vakantiepark in Zeeland. "Mensen kunnen thuis ook niet veel doen, alles is dicht. Daar zijn ze inmiddels wel aan gewend. Maar hier kunnen ze in ieder geval lekker naar buiten, naar de bossen, de duinen en de zee."

Dat de vakantieparken bijna volgeboekt zijn geeft een positieve impuls aan een deel van de recreatiesector. Maar dat geeft een vertekend beeld, volgens Marketing Drenthe. "De verschillen zijn erg groot, hotels en B&B's hebben bijna geen boekingen en veel daarvan is zelfs gesloten. Dus over de hele sector is er niet per se sprake van een positief beeld", zegt Astrid Crum van Marketing Drenthe. Maar extra reclame maken is volgens haar ook niet gepast in deze tijd. "Het kabinet roept op om drukte te vermijden en zo weinig mogelijk te reizen. Het past niet als wij zouden roepen: kom massaal naar Drenthe. Dat zouden de inwoners van Drenthe ook niet leuk vinden."