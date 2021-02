Herdenkingen en demonstraties in Duitse steden, 1 jaar na aanslag Hanau

In meerdere Duitse steden zijn mensen de straat op gegaan om de slachtoffers van de rechts-extremistische aanslag in Hanau van een jaar geleden te herdenken. De 43-jarige Duitser Tobias R. schoot toen negen mensen dood in twee waterpijpcafés in de stad in de buurt van Frankfurt.

Daarna doodde de man zijn moeder en zichzelf. Volgens de Duitse justitie had hij rechts-extremistische motieven.

In Keulen en Frankfurt werd gisteren niet alleen herdacht maar ook gedemonstreerd. De actievoerders eisen dat de Duitse overheid meer doet om racisme en rechts-extremisme aan te pakken. Ook vinden ze dat de overheid niet genoeg heeft gedaan om de nabestaanden van de slachtoffers te steunen.

Teneergeslagen

Op de officiële herdenkingsbijeenkomst in Hanau zei de Duitse president Steinmeier dat hij er "erg teneergeslagen" over is dat de overheid niet in staat is geweest de vrede en veiligheid van burgers te beschermen. Meteen na de aanslag bleek dat de opsporingsdiensten de dader al een paar maanden in het vizier hadden maar niet in actie waren gekomen.

Steinmeier zei in zijn toespraak dat de Duitsers "niet voorbij moeten gaan aan het kwaad in ons midden", maar hij riep ook op om "te geloven in onze gezamenlijke kracht".