Relschoppers plunderen winkels op vierde avond betogingen Spanje

Op de vierde avond van betogingen in Spanje is het in verschillende steden opnieuw uit de hand gelopen. In Barcelona plunderden relschoppers winkels en werd geprobeerd om bankgebouwen in brand te steken.

Ook in Girona hadden mensen het onder meer gemunt op banken. Daar werden ruiten ingegooid. Agenten die ingrepen, werden bekogeld met flessen en stenen.

Sinds dinsdag gaan betogers in Spanje de straat op om te demonstreren voor de vrijlating van rapper Pablo Hasél, die is veroordeeld voor majesteitsschennis en verheerlijking van terrorisme in zijn teksten. Ze spreken van een inperking van de vrijheid van meningsuiting, een discussie die inmiddels ook de Spaanse politiek heeft bereikt.

Catalonië en Madrid

De betogingen zijn elke avond uitgelopen op rellen, vooral in Catalaanse steden maar ook onder meer in Madrid. Zeker tachtig mensen zijn deze week aangehouden.

Volgens El País waren er de afgelopen avond in Barcelona zo'n 2000 betogers op de been, waarmee het drukker was dan een dag eerder. Een deel van hen werd gewelddadig.

'Aanval op de democratie'

De Spaanse premier Sánchez sprak de afgelopen avond afkeurende woorden over de rellen van de afgelopen dagen. "Geweld is een aanval op de democratie", zei hij in een toespraak. Sánchez beloofde wel om de vrijheid van meningsuiting uit te breiden, zonder dat toe te lichten.