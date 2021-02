Petrovic: 'Elf tegentreffers... Willem II onwaardig, beetje om je te schamen"

"Als je vecht tegen degradatie, moet je wel vechten. Maar dat hebben we niet gedaan. Een excuus is het niet, maar ik mis drie basisspelers vanavond. Waren zij er bij geweest, verliezen we misschien met 2-0 of 3-0. Je kunt niet van jonge jongens verwachten dat ze opeens beter zijn of dat ze een elftal dragen." Petrovic doelde vooral op zijn aanvoerder in de verdediging Freek Heerkens en middenvelder Pol Llonch.

Hij moest zoeken naar verklaringen. "Ik weet het echt niet", was de eerste reactie van Zeljko Petrovic na zijn derde duel als hoofdcoach van Willem II, waarin de Tilburgers zes treffers om de oren kregen tegen FC Utrecht. "Het was mannen tegen kinderen. Dit is onacceptabel, dit is Willem II onwaardig."

"We moeten nu de rust bewaren", predikte Petrovic, die zijn elftal nu in vijf dagen tijd moet klaarstomen voor een volgende, cruciale, thuiswedstrijd. Concurrent ADO Den Haag komt op bezoek. "We zijn degradatiekandidaat. En we moeten zorgen dat we derde van onderen worden. We moeten hopen dat we de die basisspelers terugkrijgen, dan staat er toch een ander elftal."

Een uitgebreide analyse van de zesklapper tegen Utrecht, hoeft voor Petrovic niet. "Of we erover gaan praten? Dat doen we altijd. Maar ik ben niet van plan om morgen de wedstrijd nog eens te laten zien, want er was weinig goeds aan. We proberen het op een andere manier."

Na de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag van woensdag, volgt zondag 28 februari het uitduel bij Sparta Rotterdam. "Het zijn belangrijke wedstrijden, ja. Dit Willem II zul je dan niet meer zien."