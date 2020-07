Sensationele Van Vleuten: 'Ik heb iets heel geks gedaan'

Van Vleuten kan het niet geloven: 'Ik heb iets heel geks gedaan' - NOS

Met een solo van meer dan 100 kilometer reed een sensationele Annemiek van Vleuten naar haar eerste wereldtitel op de weg. Na de race kon de kersverse wereldkampioene het amper geloven. "Ik heb iets heel geks gedaan!" De 36-jarige Van Vleuten, de oudste wereldkampioene op de weg ooit, reed na 45 kilometer weg uit het peloton. "Ik had wel bedacht dat ik hard wilde gaan op die klim, want dat zou in het voordeel zijn van Nederland", vertelde Van Vleuten na haar race.

Hoewel ze dus bezig was met een sensationele solo, besefte Van Vleuten pas in het laatste rondje dat ze wereldkampioene zou worden. "Ik dacht steeds: dit is gunstig voor Anna van der Breggen, dus ik rijd maar gewoon door. Na de afdaling kreeg ik steeds informatie, maar het gat werd niet kleiner." Van Vleuten: "Ik twijfelde tussen een gek en een stom plan, maar ik voelde me zo goed. Ik kon gewoon blijven gaan."

Van Vleuten in regenboogtrui: 'Ik mag 'm een heel jaar aan' - NOS

En dus mag Van Vleuten een jaar lang in de regenboogtrui rijden. "Dit is mooier dan de Olympische Spelen winnen. Nu kan ik eindelijk genieten. Ik dacht steeds: ik ben er nu aan begonnen, dan moet ik ook maar doorgaan. Het is gewoon echt waar!" Achter Van Vleuten reed uittredend wereldkampioene Van der Breggen naar het zilver. "Het is ontzettend knap wat Annemiek heeft gedaan", aldus Van der Breggen. "Het was zo'n zwaar parcours en Annemiek kreeg een gaatje."

'Zilveren' Van der Breggen: 'Ontzettend knap van Annemiek' - NOS