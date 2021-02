NASA deelt spectaculaire foto van landing Marsrover

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een spectaculaire foto gedeeld van de landing van de Marsrover Perseverance. Het wagentje landde gisteravond Nederlandse tijd op de rode planeet.

De foto is vlak voor de landing genomen. Het wagentje hangt nog aan een vliegende hijskraan, maar de wielen raken al bijna het Marsoppervlak.

De foto is gemaakt met behulp van apparatuur in de zogenoemde sky crane, die de verkenningsrobot op de bodem van de planeet zette. "Dit shot is genomen door een camera op mijn jetpack, vlak voordat mijn wielen de grond raakten", twitterde het account van de NASA-rover.