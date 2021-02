Utrecht geeft Willem II enorm pak slaag; nu elf tegentreffers in twee duels

Het avontuur van Zeljko Petrovic bij Willem II begon hoopgevend met een zege tegen FC Emmen, maar in de laatste twee duels is de ploeg uitgegroeid tot meest gepasseerde club in de eredivisie. Na de nederlaag bij Feyenoord afgelopen zondag (5-0), deelde ook FC Utrecht vrijdag een ferme tik uit: 0-6.

Het duel was vrijdagavond nog geen drie minuten oud, of Willem II incasseerde al zijn 48ste tegentreffer van dit seizoen. De bezoekers kwamen goed door over rechts en Sander van de Streek gaf perfect voor op Hidde ter Avest, die koelbloedig binnen kon tikken.

In de elfde minuut was het alweer raak, op een vergelijkbare manier, met nu Adam Maher die vanaf rechts strak voorzette en Van de Streek vond om het af te maken. En om het nóg erger te maken voor Petrovic, in zijn derde duel als hoofdtrainer in Tilburg, zeilde acht minuten later ook nog een laag schot van dezelfde Van de Streek binnen: 0-3.