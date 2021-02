Epidemioloog Dekkers: 'Maak je beleid niet op dagkoersen'

Het is de grote boosdoener, de donkere wolk, die al het beleid lijkt te bepalen: maar hoe gevaarlijk is de Britse variant nu precies? Hoogleraar en klinisch epidemioloog Olaf Dekkers zegt dat het virus 'here to stay' is en dat we ons veel meer op de lange termijn moeten focussen.

"We zien dat de politiek veel ad hoc-beleid maakt: even doorbijten, radicale keuzes, veel inperkende maatregelen, en dan zal aan het eind van de tunnel licht zijn. Met als troefkaart: het vaccin. Als we maar op tijd iedereen hebben gevaccineerd, dan komen we uit de tunnel. Maar die tunnel is langer dan we steeds denken. Het virus verrast ons al een jaar lang keer op keer."

Uit onderzoek blijkt inmiddels dat de Britse variant minder besmettelijk is dan eerder gedacht en ook de opkomst in Nederland gaat minder hard gaat dan gevreesd. Nog altijd is de mutant 30 tot 35 procent besmettelijker, zegt Dekkers. "Dat is wel positief nieuws. Het zwartste scenario is niet uitgekomen. Ja, de variant is besmettelijker, maar is niet wat we vreesden."