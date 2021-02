Waarom veel zwarte Amerikanen het coronavaccin wantrouwen

Amerika worstelt met een diepe kloof tussen het aantal witte en zwarte mensen dat zich laat vaccineren. Tot nu toe ging meer dan de helft van de vaccins naar witte Amerikanen en slechts een schamele 5 procent naar mensen in de zwarte gemeenschap. Deze ongelijkheid komt niet alleen doordat het vaccin minder toegankelijk is voor Afro-Amerikanen, maar ook door een diepgeworteld wantrouwen tegen de medische wereld. "Ik vertrouw het niet. Het spul dat ze voor ons ontwikkelen, maakt ons waarschijnlijk toch dood", zegt boksschoolhouder Martin McDowell. Zijn boksschool staat in een van de armste wijken van Baltimore. "Heb je weleens van Tuskegee gehoord?" McDowell verwijst naar een berucht experiment dat plaatsvond in Tuskegee, Alabama. Bij dit onderzoek beloofden witte wetenschappers gratis zorg aan zeshonderd arme, zwarte mannen in ruil voor hun deelname. Veertig jaar lang werden zij opzettelijk niet behandeld tegen syfilis, omdat de onderzoekers het verloop van die ziekte wilden bestuderen. De deelnemers kregen niets te horen over de ware aard van het experiment. Velen van hen werden blind, kregen psychische stoornissen of stierven aan de gevolgen van de ziekte. En het is niet het enige onethische experiment dat is uitgevoerd op zwarte mensen. Overigens heeft toenmalig president Clinton in 1997 namens de Amerikaanse overheid excuses aangeboden voor het experiment van Tuskegee, dat hij "overduidelijk racistisch" noemde. Dit verleden is aanleiding voor veel wantrouwen binnen de zwarte gemeenschap, vertelt McDowell tegenover correspondent Marieke de Vries:

In Washington D.C. heeft dominee Kendrick Curry een tijdelijke vaccinatiekliniek bij zijn kerk geopend. Zo hoopt hij meer mensen in zijn gemeenschap te bereiken. "Veel mensen zijn bijgelovig of krijgen verkeerde informatie. Overal gaan geruchten rond die zijn gebaseerd op negatieve gebeurtenissen in het verleden." De wijk waar de kerk staat is het zwaarst getroffen door de pandemie, maar er worden de minste mensen gevaccineerd. "Wij zijn hier niet alleen om het vaccin uit te delen, maar ook om mythes te ontkrachten en desinformatie tegen te gaan. Zo kunnen we als gemeenschap een stap vooruit zetten", zegt Curry.

Quote Het zijn de gesprekken bij de kapper of bij de schoonheidsspecialist. Die zullen het verschil maken. Kendrick Curry, dominee