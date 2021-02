Tuchel verwijt bankzitter Ziyech niets: 'Hakim slachtoffer van mijn harde keuzes'

Hakim Ziyech komt onder Thomas Tuchel amper aan de bak bij Chelsea. En dat ligt volgens Duitser opvallend genoeg aan de trainer zelf.

"Ik heb harde keuzes moeten maken en daarvan is Hakim nu het slachtoffer", zegt Tuchel, een kleine maand geleden aangesteld als opvolger van de ontslagen Frank Lampard. "Maar ik daag hem uit te laten zien dat ik hem ten onrechte buiten het elftal laat."

Ziyech kwam pas elf keer in actie in de Premier League, waarvan acht keer als basisspeler. Daarin was de voormalig speler van Heerenveen, FC Twente en Ajax goed voor een goal en drie assists. De laatste basisplaats van de linkspoot dateert van 27 januari, tevens de laatste keer dat Chelsea punten verloor.

"We doen nog op meerdere fronten mee en ons programma is heel zwaar", vervolgt Tuchel, die met de Londenaren de laatste vijf officiële duels wist te winnen. "Ik zal Hakim zonder twijfel nog nodig hebben."

Champions League

Chelsea, dat vierde staat in de competitie, is ook nog actief in de FA Cup. En in de Champions League wacht volgende week Atlético Madrid.

"Er hebben meer goede spelers op de bank gezeten en er zitten nog steeds meer goede spelers op de bank. Voor mij is het een voordeel dat ik zoveel keus heb. Ik vind de jongens die niet spelen ook goed, maar andere vind ik nu net iets beter. Dat kan per week veranderen natuurlijk."