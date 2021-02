Lijstaanvoerder Cambuur morst dure punten bij middenmoter Jong Ajax

Koploper SC Cambuur heeft in de eerste divisie na drie zeges op rij dure punten gemorst tegen middenmoter Jong Ajax. In Amsterdam kwam de ploeg van Henk de Jong vrijdagmiddag niet verder dan 1-1.

Een dag na de Europese overwinning van de hoofdmacht van Ajax tegen Lille, begon de Amsterdamse beloftenploeg met Lassina Traoré in de spits. De aanvaller speelde in het eerste deel van het seizoen veel wedstrijden in Ajax 1, raakte geblesseerd en werkt sinds drie weken aan zijn rentree bij Jong Ajax. Donderdag zat hij wel op de bank tegen Lille.

De Friezen sneden vlot door de wankele Ajax-defensie heen, maar de kansen waren niet aan Issa Kallon en Nick Doodeman besteed. Wat ongelukkig kwam Cambuur op achterstand: David Sambissa verstapte zich bij de zijlijn, verloor zo de bal en zag Naci Ünüvar scoren. De inzet van de 17-jarige belofte werd in eerste instantie gekeerd door Cambuur-keeper Sonny Stevens, maar in de rebound was het wel raak.

Mühren scoort weer

Topschutter Robert Mühren bracht zijn ploeg vlak na rust op gelijke hoogte. De Cambuur-spits, die vlak voor de pauze ook al twee keer dichtbij was, zag zijn harde schot nu wel via de handen van Ajax-keeper Kjell Scherpen in het doel verdwijnen. Voor Mühren was het zijn 24ste competitietreffer in 23 duels en zijn 50ste in dienst van Cambuur.