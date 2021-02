Schmidt maakt zich geen zorgen om PSV: 'Wat ploeg laat zien is goed, niet perfect'

Roger Schmidt ziet geen enkele reden zich zorgen te maken om de situatie bij PSV. De Eindhovenaren boekten in de laatste vijf duels slechts een zege, waardoor hun rol dit seizoen op zowel nationaal als internationaal niveau praktisch uitgespeeld is.

"Wat de ploeg laat zien is goed, niet perfect", oordeelt Schmidt vrijdagmiddag. Niet meer en niet minder.

Positief bekeken staat PSV immers nog stevig op de tweede plek in de competitie en is de club nog steeds Europees actief, ook al wordt het volgende week in het Philips Stadion een hels karwei de 4-2 nederlaag tegen Olympiakos recht te zetten. En uitschakeling door Ajax in de beker, dat mag ook geen ramp worden genoemd.

En Schmidt zelf staat er zo op twee derde van zijn eerste seizoen nog positief in.