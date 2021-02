Mollema klopt Van Avermaet en is eerste leider in Ronde van de Var

Blijdschap bij Bauke Mollema - AFP

Bauke Mollema heeft zijn eerste zege van het seizoen te pakken. De 34-jarige renner van Trek-Segafredo was de beste in de lastige eerste rit van de Tour des Alpes-Maritimes et du Var, ook wel de Ronde van de Var genoemd. In de etappe van Biot naar Gourdon over 188 kilometer kregen de renners drie keer de klim naar Gourdon (7,8 kilometer à 4,1 procent) voor de kiezen, de laatste keer als slotklim. Daarop was Mollema in de laatste kilometer te sterk voor Greg Van Avermaet en Valentin Madouas. Mollema is ook de eerste leider van de driedaagse voorbereidingskoers, die dit jaar een opvallend sterk deelnemersveld kent. Zo staan onder anderen Geraint Thomas, Tao Geoghegan Hart, Jakob Fuglsang en de winnaar van vorig jaar, Nairo Quintana, aan het vertrek.

Na 180 kilometer bereikte het peloton voor de derde keer de voet van de Gourdon en daar gingen Ben O'Connor (AG2R-Citroën) , Madouas (Groupama-FDJ), Krists Neilands (Israel Start-up Nation) en Quentin Pacher (B&B Hotels) ervandoor. Pacher probeerde het even solo, maar zijn landgenoten van Groupama-FDJ haalden hem op 2 kilometer van de finish terug. Het was echter niet Madouas, maar Mollema die profiteerde. "De laatste klim was niet superzwaar, maar de laatste 800 meter waren steil", zei Mollema net na de finish. "Ik kende de klim heel goed en wist dat ik vroeg moest beginnen met sprinten. Op een meter of 300 ben ik begonnen met sprinten. En ik haalde het. Supermooi!"

De laatste zeges van Mollema dateren uit 2019. Toen schreef hij met de Ronde van Lombardije voor het eerst een monument op zijn naam. Acht dagen later won hij door een slimmigheidje ook de Japan Cup in het Japanse Utsunomiya. In die koers deed hij Michael Woods geloven dat er nog een ronde te rijden was, waarop Mollema eenvoudig naar de zege sprintte. Dat was althans de uitleg van de Canadees na afloop. Mollema zei later dat hij zich van geen kwaad bewust was. Vandaag eindigde Woods als vierde.

Goed in vorm Tijdens de afgelopen Tour de France viel Mollema in de dertiende etappe en liep daarbij meerdere breuken op in zijn linkerpols en -onderarm. In de Ster van Bessèges maakte hij begin februari zijn rentree. Daarna eindigde hij knap als zesde in de Ronde van de Provence.