Brons voor judoka Van Dijke, maar beslissing om olympisch ticket is nog niet gevallen

Met nog één kwalificatiewedstrijd te gaan is de strijd om een olympisch judoticket in de gewichtsklasse tot 70 kilogram nog steeds spannend. Sanne van Dijke won bij de Grand Slam in Tel Aviv overtuigend van Kim Polling in de strijd om het brons, maar de beslissing wie van de twee naar de Spelen mag wordt pas na de EK in april genomen.

In Tel Aviv liet Van Dijke zien dat ze in goede vorm is. Ze verloor weliswaar de halve finale van de Française Margaux Pinot, na verlenging. Maar eerder versloeg ze overtuigend de Griekse Elisavet Teltsidou en de Belgische Gabriella Willems. Kim Polling bereikte de strijd om het brons via winst in de herkansing op de Britse Kelly Pedersen Pollard.

Van Dijke beter

De strijd tussen de twee Nederlandse concurrenten begon afwachtend, met twee straffen aan beide kanten maar al snel nam Van Dijke de leiding. Na een eerste wazari leek Van Dijke de wedstrijd al gewonnen te hebben toen ze Polling in een verwurging hield. De scheidsrechter dacht dat Polling afklopte, maar Polling maakte daar bezwaar tegen. De videoscheidsrechter gaf Polling gelijk en de wedstrijd kon door. Maar niet voor lang, met een fenomenale worp wierp Van Dijke Polling op de rug, ippon, wedstrijd voorbij.

Voor Van Dijke is de winst een mooie opsteker. Ze won nog nooit in een officiële wedstrijd van Polling. De echte beslissing zal nu op de EK in april plaatsvinden. De judobond beslist na dat toernooi wie er naar de Spelen mag. Gekeken wordt naar de ranking op de wereldranglijst, maar ook naar wie de judobond de meeste kansen toekent om een medaille te winnen op de Spelen.