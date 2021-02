Myanmar verzet zich tegen coup door niks te doen: 'Het systeem moet instorten'

Demonstranten houden borden van de Civil Disobedience Movement (CDM) omhoog - EPA

Sinds het leger van Myanmar op 1 februari de macht overnam, gaan dagelijks duizenden mensen de straat op voor luide protesten. Maar een deel van het protest is minder zichtbaar: om het aantal doden, gewonden en arrestaties zo laag mogelijk te houden, zetten de demonstranten vooral in op burgerlijke ongehoorzaamheid: de zogenoemde Civil Disobedience Movement. In belangrijke sectoren leggen mensen hun werk neer, of werken ze zo inefficiënt mogelijk. Automobilisten blokkeren de snelweg met hun motorkap open, omdat ze "allemaal pech hebben". "Het land moet onbestuurbaar worden," zegt activist Hnin Nu Hlaing. "Dit systeem moet instorten, zodat de militairen met de demonstranten aan tafel gaan zitten."

De Tatmadaw, zoals het leger van Myanmar officieel heet, heeft een bijzondere positie in het bestuur van het land. Volgens de grondwet, die in 2008 is opgesteld onder een eerdere junta, heeft het leger altijd minimaal 25 procent van de zetels in het parlement. Ook staan enkele belangrijke ministeries onder controle van de Tatmadaw. Mede dankzij deze machtspositie heeft het leger een belangrijke rol in de financiële sector. De Tatmadaw heeft de controle over een verzameling bedrijven, winkels en banken, waaronder de Myanmarese Centrale Bank. Een groot deel van het inkomen van het leger komt hiervandaan.

Invloedrijke mensen die de protesten openlijk steunden, zoals bekende figuren en influencers, werden al snel opgepakt. Daarom werkt het verzet als een lichaam zonder hoofd: er is geen centrale leiding, maar kleine groeperingen die op eigen initiatief de beweging steunen. "Zo voorkom je dat het niet in elkaar zakt als het hoofd wordt afgehakt", zegt Hnin, lid van één van de naar eigen zeggen veertig tot vijftig organisaties in de grootste stad, Yangon. Samen met zo'n zeven kennissen geeft Hnin financiële en juridische steun aan demonstranten die worden gearresteerd of ontslagen. "We kunnen mensen alleen overtuigen om hun werk neer te leggen als we ze blijven doorbetalen. Daarom zorgen we voor vervangend inkomen en desnoods voor nieuwe banen."

Posters op straat roepen ambtenaren op om zich aan te sluiten bij de ongehoorzaamheidsbeweging. - EPA

De communicatie van dergelijke groepen verliep eerst vooral via Facebook, maar na geruchten dat de militaire regering met de hulp van China het internet monitort kwam daar een einde aan. "Mensen die de internetprovider van de staat gebruikten, kregen Chinese tekens te zien, dus we krijgen het gevoel dat ze ons in de gaten houden." Belangrijke informatie wordt nu via versleutelde apps verspreid.

Raken in de portemonnee Verschillende sectoren worden in Myanmar gerund door het leger. De Civil Disobedience Movement wil dat mensen in die beroepen het werk neerleggen, met de gezondheidszorg, het onderwijs en het bankwezen in het bijzonder. Vooral via de banken hopen zij de Tatmadaw financieel hard te raken. "Als de geldstromen opdrogen, kunnen zij de salarissen en pensioenen van militairen niet betalen," zegt Soe Yu Naing, die vanuit Nederland de beweging probeert te steunen. "Dat zorgt hopelijk voor een interne crisis." Volgens Soe kan de militaire regering op drie manieren worden geraakt. Burgerlijke ongehoorzaamheid is hiervan de belangrijkste, maar de internationale gemeenschap kan helpen door sancties op te leggen aan legerleiders en hun families. "En ook door bedrijven te boycotten die banden hebben met het leger kunnen we geldstromen stilleggen."