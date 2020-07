Van Vleuten is er nog niet uit, maar een Nederlandse ploeg wordt het niet - NOS

Rijdt Annemiek van Vleuten ook volgend jaar voor Mitchelton-Scott of gaat ze nog een ander avontuur aan? De Nederlandse wereldkampioene op de weg is er nog niet uit, zo meldt ze vanuit het Italiaanse Livigno, waar ze zich voorbereidt op het moment dat er straks eindelijk weer kan worden gekoerst. "Ik praat momenteel met andere ploegen, maar uiteraard ook met mijn huidige ploeg", vertelt Van Vleuten. "Een belangrijke overweging is; welke ploeg gaat mij het beste helpen om voor die medaille op de Olympische Spelen te gaan? En welke ploeg houdt mij gelukkig als renster? Want ik presteer het beste als ik het erg naar mijn zin heb." Bij het Australische Mitchelton-Scott heeft Van Vleuten het al vier jaar naar haar zin. Maar de ploeg verkeert, mede door de coronacrisis, in zwaar weer. Vorige maand leek de ploeg even gered met een nieuwe hoofdsponsor, maar op het laatste moment werden de onderhandelingen met de Spaanse non-profitorganisatie Manuela Fundación afgebroken. Nederlandse ploeg geen optie Eigenaar Gerry Ryan is nu op zoek naar een nieuwe sponsor. "Mitchelton-Scott heeft bij mij heel veel streepjes voor, want ik voel me hier erg thuis. Maar er zijn ook andere opties", aldus Van Vleuten. Een overstap naar een Nederlandse ploeg zit er niet in. "Ik ben niet gecontacteerd door Nederlandse ploegen, dus dat is geen optie. Ik had misschien ook zelf contact kunnen zoeken. Maar ik heb ook al laten doorschemeren dat een buitenlandse ploeg mij juist extra energie en een positieve prikkel geeft. Ik zie het als een verrijking om me onder te dompelen in een andere cultuur." Wanneer Van Vleuten de knoop doorhakt, weet ze nog niet. "Als ik alles helder heb, zet ik alles naast elkaar en maak ik een keuze."

Strade Bianche Na de langste trainingsperiode zonder wedstrijden uit haar loopbaan gaat ze over tien dagen eindelijk weer de weg op voor een koers in Baskenland, als voorbereiding op Strade Bianche. De Italiaanse wedstrijd over veelal onverharde wegen op 1 augustus is haar eerste grote doel van het seizoen. Vorig jaar zegevierde Van Vleuten in Siena. "Als ik er daar nog niet helemaal sta, dan heb ik nog drie, vier weken om de puntjes op de i te zetten. Want na Strade Bianche is de kalender bij de vrouwen drie weken helemaal leeg. Bij de mannen staat het wel al helemaal vol."

September 2010: Van Vleuten pakt WK-goud na sensationele solo - NOS

Na die periode barst het wielercircus voor de vrouwen echt helemaal los. Van Vleuten kijkt vooral uit naar La Course, op 29 augustus - de openingsdag van de Tour de France - in Nice, de Giro Rosa van 11 tot en met 19 september en - vlak daarna - de WK wielrennen van 20 tot en met 27 september. Vooral het combineren van de Giro en de WK, waar Van Vleuten de wegwedstrijd en de tijdrit wil rijden, wordt een uitdaging. Ze loert vooral op het heroveren van haar wereldtitel op de tijdrit. "Het was vorig jaar pijnlijk dat ik geen goede dag had tijdens het WK tijdrijden. Ik heb deze coronaperiode ook gebruikt om aan mijn tijdrit te werken, ook met het oog op de Spelen in Tokio van volgend jaar."