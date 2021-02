In de F1-kweekvijver van Alpha Tauri presenteert Tsunoda zich nu al als smaakmaker

Yuki Tsunoda - Red Bull Content Pool

Met een grandprixwinnaar en een Formule 1-debutant heeft Alpha Tauri als tweede renstal de auto voor het nieuwe seizoen gepresenteerd. In Oostenrijk trokken Pierre Gasly en Yuki Tsunoda het doek van de AT02, die net als de McLaren in grote lijnen overeenkomt met de auto van vorig jaar, omdat het reglement amper is veranderd. Alpha Tauri heette voorheen Toro Rosso en is het team waar Max Verstappen zijn debuut in de F1 maakte. De renstal is onderdeel van het Red Bull-imperium en hoewel Alpha Tauri een subtopper is, boekte het in 2020 een sensationele grandprix-zege toen Gasly in Italië als eerste over de streep kwam.

Pierre Gasly viert zijn zege in Monza - EPA

De samenwerking tussen Red Bull Racing en Alpha Tauri gaat ver, maar of delen van de nieuwe auto zijn gekopieerd van Verstappens auto vorig jaar, is nog niet duidelijk. Het is een relevant detail, want vorig jaar maakte Racing Point furore met een gekloonde auto die de bijnaam 'roze Mercedes' kreeg. Insiders verwachten dat Alpha Tauri dit jaar zal profiteren van de progressie van de grote broer. "Honda heeft de zwakke plekken verbeterd, dus ik verwacht dat we beter uit de startblokken komen", zegt teambaas Franz Tost. De Japanse krachtbron is cruciaal voor de toekomst van zijn team. Honda keert de Formule 1 na dit seizoen de rug toe, maar Red Bull neemt de motoren voor beide renstallen over, waardoor de teams de bestaande technologie in huis houden en er jaren mee door kunnen.

Teampresentaties vormen aftrap van het seizoen De komende weken onthullen alle tien Formule 1-teams de auto voor het seizoen. Mercedes heeft de presentatie gepland op 2 maart. Wanneer Red Bull Racing de bolide van Max Verstappen onthult, is nog niet bekend. De eerste race van het seizoen is op 28 maart in Bahrein. Twee weken daarvoor vinden op hetzelfde circuit drie testdagen plaats.

Tost, die Max Verstappen begeleidde tijdens zijn eerste Formule 1-jaren, heeft veel talenten zien komen en gaan. Zijn stal is de kweekvijver waar onder anderen Verstappen, Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo tot bloei kwamen, maar vaker bleek het een eindstation. Het aantal coureurs dat kopje onder ging, is beduidend langer dan het rijtje succesnummers, maar Tost is ervan overtuigd dat hij een ruwe diamant heeft gestrikt: de 20-jarige Japanner Yuki Tsunoda. Vanaf de eerste races 'indrukwekkend' "Yuki is heel bijzonder, een extreem talent", zegt Tost. "Hij viel me in 2019 al op in de Formule 3. Dat is voor Japanners een moeilijke klasse. Het leven in Europa is een cultuurshock. Er is amper tijd om te acclimatiseren. Yuki kende geen enkel circuit, maar rijpte snel en presteerde. Heel indrukwekkend."

Tsunoda won eind 2020 in Bahrein de laatste race van het Formule 2-seizoen - Red Bull Content Pool

De entree van Tsunoda zal wat ondersneeuwen in de publiciteitsgolf die Mick Schumacher met zijn F1-debuut veroorzaakt, maar de jonge Japanner barst van de ambitie. "Ik wil races winnen, wereldkampioen worden en alle records breken." Het is een cliché: wat goed is, komt snel. Om de top van de autosport te bereiken had Tsunoda niet eens een titel nodig. Hij werd in zijn eerste Formule 2-jaar derde in het kampioenschap, maar stroomt meteen door. Andere coureurs doen doorgaans twee jaar over de sprong van F2 naar de koningsklasse.

Quote Als ze goed zijn komen ze bovendrijven en anders gaan ze kopje onder. Franz Tost

De stormachtige ontwikkeling van Tsunoda doet denken aan de entree van Verstappen in de Formule 1. Bij Verstappen ging het nog stormachtiger: na één seizoen Formule 3 werd de Nederlander al opgevist. Red Bull gooit Tsunoda net als Verstappen in het diepe. Tost: "Als ze goed zijn komen ze bovendrijven en anders gaan ze kopje onder. De Formule 1 is een harde wereld." Tost begeleidde Tsunoda vorig jaar tijdens zijn eerste F1-tests en is lyrisch over zijn kersverse oogappel. "Yuki voelde zich meteen op zijn gemak. Hij reed duizend kilometer per dag. Zonder crash, zonder spins. Zijn leercurve is steil en dat is bij jonge coureurs cruciaal. Daarom slaagt de een en zakt de ander door het ijs."

Yuki Tsunoda - Red Bull Content Pool