Britse hoogste rechter: chauffeurs Uber zijn werknemers

Chauffeurs van Uber in het Verenigd Koninkrijk zijn werknemers en geen zelfstandigen. Dat heeft het hooggerechtshof in Londen bepaald.

Chauffeurs van de taxidienst zijn werknemers die recht hebben op het minimumloon, vakantiegeld en rustpauzes, is het oordeel van de hoogste rechterlijke macht in het Verenigd Koninkrijk. Uber had al drie rechtszaken bij lagere rechters verloren.

Het bedrijf behandelt chauffeurs als zelfstandigen, waardoor ze volgens de wet minder rechten hebben. In het VK werken tienduizenden chauffeurs voor Uber; alleen al in Londen 45.000.

Uber stelt dat de uitspraak in de zaak alleen geldt voor een kleine groep chauffeurs die de Uber-app gebruikte in 2016. Twee chauffeurs, Yasseen Aslam en James Farrar, spanden destijds de zaak aan tegen Uber. Volgens de taxidienst zijn er de afgelopen jaren "significante wijzigingen" doorgevoerd.

Gevolgen voor Nederland?

De uitspraak wordt gezien als een forse tegenvaller voor het bedrijf. Het Verenigd Koninkrijk is de belangrijkste Europese markt voor de online-taxidienst..

De uitspraak kan ook gevolgen hebben voor de Nederlandse Uber-chauffeurs. Afgelopen december daagde vakbond FNV de Nederlandse tak van Uber om dezelfde reden voor de rechter. Die zaak loopt nog.

Begin deze week won FNV een soortgelijk hoger beroep tegen online-bezorgplatform Deliveroo.