Den Haag wil drukte langs de kust voorkomen in dit 'lenteweekend'

Er wordt voor dit weekend mooi weer voorspeld, en kan ertoe leiden dat mensen massaal naar buiten gaan om de coronazorgen van zich af te schudden. Kustgemeenten bereiden zich voor op drommen dagjesmensen die op de stranden komen uitwaaien.

De gemeente Den Haag roept mensen op om dit weekeinde niet naar drukke plekken te komen. Voor diegenen die dat wél van plan zijn heeft de gemeente de volgende boodschap: als het te druk is, ga dan weg. Houd altijd anderhalve meter afstand, ook met mooi weer. Ga niet met meer dan één persoon uit een ander huishouden op pad.

Extra personeel

Door ervaring wijs geworden neemt de gemeente enkele voorzorgsmaatregelen. Langs de kust wordt extra personeel ingezet en ook de inzet van politie en handhavers wordt verhoogd.

Verder gaat de gemeente meer letten op parkeeroverlast en worden verkeersregelaars ingezet. In Scheveningen gaat de kade bij de Eerste Haven dicht voor alle verkeer.

Bijkomend probleem voor Den Haag is dat er aan de Utrechtsebaan wordt gewerkt, een van de belangrijkste toegangswegen tot de stad. De gemeente vraagt mensen dan ook om met de fiets te komen.

Ook andere kustgemeenten nemen maatregelen om de verwachte drukte aan het strand in goede banen te leiden. Zo zet Noordwijk handhavers in rondom de recreatiegebieden.

Staatsbosbeheer

De verwachte extra drukte in de natuurgebieden is voor Staatsbosbeheer geen reden om extra maatregelen te treffen, bovenop de aanbevelingen die de organisatie al eerder tijdens de coronadrukte heeft gedaan.

"Iedereen is welkom in de natuur", zegt een woordvoerder, "maar blijf in je eigen omgeving, houd je hond aan de lijn en als de parkeerterreinen vol zijn, zet je auto dan niet in de berm neer."

De weersverwachting voor dit weekeinde is gunstig om eropuit te trekken. De zon schijnt van tijd tot tijd en het wordt lenteachtig met maxima van 18 graden. Ook na het weekeinde blijft het zacht.