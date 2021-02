Tweede grafveld gevonden bij graafwerkzaamheden in Vianen

Bij graafwerkzaamheden aan de stadsgracht in Vianen is opnieuw een oud grafveld ontdekt. Hoeveel skeletten er liggen, is nog niet duidelijk.

Vier maanden geleden werd al een massagraf gevonden met daarin meer dan tachtig skeletten. Het nieuw ontdekte grafveld ligt ernaast.

De eigenaar van de grond is op de hoogte gebracht en heeft de gemeente toestemming gegeven om archeologisch onderzoek te doen. Het is nog niet zeker of het graf daarbij wordt blootgelegd. Archeologen gaan eerst onderzoek doen met grondsonar, schrijft RTV Utrecht. Het is nog niet duidelijk wanneer ze van start gaan.

Het massagraf dat in november werd blootgelegd, stamt waarschijnlijk uit de achttiende eeuw. Onderzoekers denken dat er vooral Britse soldaten in zijn gelegd die waren omgekomen tijdens de Eerste Coalitieoorlog (1792-1797). De skeletten bevatten sporen van extreem geweld.