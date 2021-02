Gijs de Jong (KNVB) vindt uitlatingen OMT-lid Voss 'prematuur en schadelijk'

Gijs de Jong - ANP

Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, noemt de uitspraken van viroloog Andreas Voss van vanochtend bij de NOS, dat het Nederlandse betaald voetbal er geen rekening mee moet houden dat in kalenderjaar 2021 in uitverkochte stadions kan worden gevoetbald "prematuur, onnodig en schadelijk". Volgens De Jong staan de uitlatingen van het prominente lid van het Outbreak Management Team haaks op eerdere afspraken die door de KNVB gemaakt zijn met het Ministerie van VWS en de programmastaf van Fieldlab. "Het is feitelijk vreemd dat Voss dit als wetenschapper zegt. Hij zou uit hoofde van die hoedanigheid geïnteresseerd moeten zijn in onderzoek en niet van tevoren een stellige mening poneren hoe de situatie er tot 2022 volgens hem uitziet. Als hij van mening is dat we de stadions de rest van dit jaar niet kunnen vullen, waarom zouden we dan deze Fieldlabs doen?"

Quote Volgens mij moet een wetenschapper zich houden aan feiten, niet aan aannames. Gijs de Jong

Het verbaast De Jong dat de insteek van de onderzoeken tijdens NEC-De Graafschap en Almere City-Cambuur Leeuwarden is om tot een tussenoplossing te komen waarbij clubs uit het betaalde voetbal op verantwoorde wijze per wedstrijd een beperkt aantal toeschouwers kunnen toelaten. "We hebben in september 2020 tot volle tevredenheid van iedereen meer dan honderd wedstrijden georganiseerd waar een paar duizend man publiek de anderhalvemeterregel in acht nam. We weten dus hoe we zoiets moeten organiseren." "De insteek van de Fieldlab-onderzoeken moet volgens mij zijn: hoe gaan we vanuit die situatie verder komen? Het bevreemdt me ten zeerste dat aan de vooravond van het eerste onderzoek al wordt gezegd dat we er niet op moeten rekenen dat stadions dit jaar nog vol kunnen lopen."

Toeschouwers in De Kuip in augustus 2020 - ANP

"Laten we de komende tijd eerst kijken wat de bevindingen zijn die naar voren komen tijdens die twee wedstrijden", vervolgt De Jong. Nu brengt Voss het bijna als vaststaand feit dat het niet mogelijk is om tot en met december 2021 met z'n allen naar het stadion te gaan. Ik vraag me dan af: waar baseert hij zich op?" 'Houden aan feiten, geen aannames' "Volgens mij moet een wetenschapper zich houden aan feiten, niet aan aannames. Niemand in Nederland kan en durft verder vooruit te kijken dan een week of vier. Hoe kan meneer Voss dan zeggen hoe de situatie zich volgens hem de komende tien maanden ontwikkelt?"

VWS: 'Fieldlabs bedoeld om inzicht te krijgen' Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil ook niet zo ver gaan als Voss in zijn uitlatingen. "De fieldlabs zijn bedoeld om meer inzicht te krijgen op mogelijkheden om mensen veilig en verantwoord evenementen zoals een voetbalwedstrijd te laten bezoeken in de toekomst. Het is uiteraard afhankelijk van het aantal besmettingen en de ontwikkeling van het virus wanneer dit daadwerkelijk weer kan".

"Onze hypothese is een geheel andere. Wij zijn ervan overtuigd dat de komende maanden op basis van de vaccinatiestrategie en het seizoenseffect de druk op de zorg zal afnemen. Dit gecombineerd met een hybride model van vaccineren en testen moet meer mogelijk maken dan Voss nu voorspiegelt." Hoe het experiment bij NEC precies in zijn werk gaat, leggen we je uit in deze sportexplainer:

Sportexplainer: experiment met 1.500 fans - NOS

Volgens De Jong lijden de clubs uit de ere- en eerste divisie economische schade door Voss' uitlatingen. "Dit is het moment waarop de clubs in contact treden met de seizoenkaarthouders over het volgende seizoen. Als je als supporter op zo'n moment te horen krijgt dat het niet waarschijnlijk is dat de stadions in het eerste deel van seizoen 2021-2022 weer vollopen, bedenk je je wel twee keer voor je een nieuwe seizoenkaart koopt." "Voss gaat in dezen op de stoel van het kabinet zitten. Maar volgens mij is het niet aan hem om te bepalen wat de regels zijn. Hij maakt deel uit van een belangrijk orgaan dat het ministerie van VWS adviseert. En dat is geen uitvoerend orgaan. Ik wil niet zeggen dat meneer Voss vooringenomen is. Wel durf ik te zeggen dat hij weinig onbevangen in dit traject staat. Dit is voor mij een duidelijk geval van voor de muziek uit lopen."