Faivre verovert wereldtitel reuzenslalom na val topfavoriet Pinturault

De overwinning van Faivre komt toch als een verrassing. De Fransman boekte in 2016 zijn enige wereldbekerzege (ook op de reuzenslalom) en wist dit seizoen slechts één keer in de toptien te belanden bij de wereldbekers (achtste in het Italiaanse Santa Caterina Valfurva).

Zijn landgenoot Alexis Pinturault, die de laatste drie wereldbekerwedstrijden op de reuzenslalom won, gold als de topfavoriet. In de eerste run zette de Fransman de snelste tijd neer. Hij begon met een voorsprong 0,58 op Faivre aan de tweede run, maar ging op de lastige en ijzige piste al snel in de fout. Pinturault gleed weg, miste daardoor een poortje en wist zich daarmee uitgeschakeld.

Skiër Mathieu Faivre heeft bij de WK in Cortina d'Ampezzo ook de wereldtitel op de reuzenslalom veroverd. De Fransman was eerder deze WK al de beste op de parallelslalom.

De Nederlander Maarten Meiners ging in de eerste run onderuit. Het beste WK-resultaat van de Nederlander was een 28ste plaats in 2019, maar op deze WK was het al snel voorbij voor Meiners. Hij moest na een aantal poortjes de strijd staken, omdat hij zijn balans verloor.

De 29-jarige Meiners haalde in het huidige wereldbekerseizoen één keer de tweede run. Bij de derde World Cup van het seizoen, in Santa Caterina Valfurva, eindigde hij als 26ste, waarmee hij de eerste Nederlander werd die wereldbekerpunten haalde op de reuzenslalom.