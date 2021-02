Bibliotheek geopend in tankstation Dinteloord: 'Het is heel laagdrempelig'

In een tankstation in Dinteloord is een bibliotheek geopend. De bieb bevond zich eerst in een basisschool in het Brabantse dorp, maar daar was door een groeiend aantal leerlingen geen plek meer.

"Het is echt een heel grappige plek", zegt bibliotheekmedewerker en initiatiefnemer Yvonne van Egmond tegen Omroep Brabant. Het plan ontstond toen ze langs de pomp reed. "Ik liep gewoon naar binnen en vertelde mijn idee. Ze hadden al een heel mooi hoekje met een leestafel."

Ook de pomphouder was meteen enthousiast. "Ik hoop natuurlijk dat mensen ook even koffie drinken of de auto wassen."

90 uur per week

Mensen kunnen zeven dagen per week terecht bij het afhaalpunt om boeken te lenen of in te leveren. "De openingstijden zijn heel erg ruim. Je kunt hier negentig uur per week terecht", zegt Van Egmond. Bij de vorige locatie konden mensen maar een dag per week langskomen. "Het is ook heel laagdrempelig zo."

Zomaar op de bonnefooi op zoek naar een boek kan niet, je moet de titels eerst reserveren. Daarna kunnen klanten ze ophalen via een zelfscansysteem.

De eerste klanten reageren enthousiast. Een vrouw die komt tanken zegt: "Ik ga zeker een keer wat meenemen". Ook de 6-jarige Lex is blij. Hij heeft meteen vijf boeken geleend. "Lezen is heel leuk en er zijn veel boeken hier."