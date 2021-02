Brits onderzoek: ook testen op corona bij vermoeidheid en hoofdpijn

Het RIVM is op de hoogte van het Britse onderzoek, maar ziet geen aanleiding om de lijst met kernsymptomen per direct uit te breiden. Het instituut is al bezig met een herziening van de kernklachten en nieuwe onderzoeken worden daarin meegenomen. De komende weken wordt de uitkomst aan het OMT voorgelegd, laat een woordvoerder weten.

Je vangt dan een fors aantal besmette mensen, maar je gaat ook heel veel mensen testen die hoofdpijn hebben of last van vermoeidheid, maar geen corona hebben.

Epidemioloog Alma Tostmann van het Radboudumc in Nijmegen denkt te weten waarom hoofdpijn en vermoeidheid niet eerder in de lijst van indicaties voor een coronatest werden meegenomen. Dat had zeker te maken met de beperkte testcapaciteit, maar waarschijnlijk ook met de consequenties. "Je vangt dan een fors aantal besmette mensen, maar je gaat ook heel veel mensen testen die hoofdpijn hebben of last van vermoeidheid, maar geen corona hebben."

En die mensen moeten ook in quarantaine als nog niet duidelijk is of ze besmet zijn. Als er veel meer getest zou worden, dan duurt het mogelijk weer langer voor je getest wordt en de uitslag hebt.