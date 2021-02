Olympische droom waterpoloërs spat uiteen tegen sterk Montenegro

Pascal Janssen baalt - ANP

De Nederlandse waterpoloërs hebben zich niet geplaatst voor de Olympische Spelen van Tokio. Bij het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam had Oranje in de kwartfinale moeten winnen van Montenegro om nog kans te maken op een van de laatste drie tickets, maar de ploeg verloor met 13-7. Bondscoach Harry van der Meer wist dat het een zware kluif zou worden om het sterke Montenegro te verslaan. De ploeg behoort al jaren tot de wereldtop en eindigde als vierde op de laatste drie Spelen. "We moeten de wedstrijd van ons leven spelen", zei de bondscoach donderdag na de nipt verloren wedstrijd tegen Rusland. In het eerste kwart leek het erop dat Montenegro inderdaad een flinke maat te groot was. De Montenegrijnse sportploeg van het jaar, die in groep A als eerste was geëindigd, kwam al snel op voorsprong terwijl Nederland aanvallend geen vuist wist te maken. Na de eerste acht minuten keek Oranje, dat speelde zonder de geblesseerde Jesse Koopman (spierscheuring in zijn arm) tegen een 4-0 achterstand aan. "Nederland speelt een beetje mat", zo klonk de analyse van co-commentator Iefke van Belkum tijdens de eerste korte pauze.

De Nederlandse waterpolomannen peppen elkaar op - ANP

In het tweede kwart kwam Oranje toch beter in zijn spel. Via treffers van Robin Lindhout, Jorn Winkelhorst en Pascal Janssen kwam de ploeg terug tot 5-3. Montenegro wist ook nog twee keer te scoren, waardoor het bij rust toch weer 7-3 stond. Winst in derde kwart In het derde kwart toonde de Nederlandse ploeg veel wilskracht en veerkracht, net als eerder dit toernooi. Oranje had zelfs de overhand. Guus van IJperen benutte een strafworp en Pascal Janssen bracht het verschil met een hard schot terug naar twee: 7-5. Kjeld Veenhuis en opnieuw Janssen zetten de zesde en zevende treffer voor Nederland op de borden. Montenegro werkte de bal drie keer achter Oranje-doelman Eelco Wagenaar. In de slotfase maakte Montenegro toch snel een einde aan het laatste sprankje hoop van de Nederlandse ploeg. Oranje wist niet meer te scoren en Montenegro bouwde de voorsprong uit naar 13-7.

'Doodzonde' "De jongens hebben hier vier jaar voor gewerkt, dus dit is een grote teleurstelling", reageerde bondscoach Van der Meer, die met gemengde gevoelens terugkeek op het duel. "We spelen goed. Dat hebben we het hele toernooi laten zien." "We voelden dat er wat te halen viel tegen topland Montenegro. Het is wel doodzonde dat het net niet lukt", zei Pascal Janssen. Bekijk in de carrousel hieronder de reacties van speler Pascal Janssen en bondscoach Harry van der Meer.