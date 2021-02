Medvedev dendert met twintigste zege op rij door naar finale Australian Open

Tegen Tsitispas was hij duidelijk de baas in de lange rally's en lange tijd ongenaakbaar op eigen service. Op 3-1 in de derde set veerde de Griek toch nog op en leek zelfs op weg naar setwinst, maar Medvedev was precies op tijd weer bij de les.

Medvedev, de nummer vier van de wereld en US Open-finalist van 2019, verkeert in blakende vorm. De Rus boekte tegen Tsitsipas, de nummer zes van de wereld, alweer zijn twintigste overwinning op rij. Elf van die zeges waren tegen toptienspelers.

Daniil Medvedev is zondag de tegenstander van Novak Djokovic in de finale van de Australian Open. De Rus bereikte in Melbourne zijn tweede grandslamfinale door Stefanos Tsitsipas met duidelijke cijfers opzij te zetten: 6-4, 6-2, 7-5.

Medvedev kreeg het even benauwd bij de opleving van Tsitsipas. "Ik heb gezien hoe hij tegen Nadal terugkwam van een 2-0 achterstand in sets, dus ik werd toch wel een beetje zenuwachtig. Gelukkig bleef ik kalm, ik probeerde gewoon aces te blijven staan."

Vrienden zullen Medvedev en Tsitsipas nooit worden

Medvedev en Tsitsipas zijn sinds een incident in Miami in 2018 bepaald geen vrienden. Medvedev wilde toen dat Tsitsipas sorry zei voor een netbal, maar in plaats daarvan beet de Griek hem iets lelijks toe. Het mondde bijna uit in een vechtpartij.

Ook in Melbourne was er koude oorlog tussen de twee. Tsitsipas gooide in de tweede set uit woede zijn drinkbeker op de grond, waardoor er water op de baan kwam. Medvedev was er als de kippen bij om hem een waarschuwing aan te smeren. Daar gaf de umpire geen gehoor aan.