BENE-league handbal niet hervat vanwege coronamaatregelen

De BENE-League, de handbalcompetitie tussen Nederlandse en Belgische clubs, wordt vanwege de coronamaatregelen dit seizoen niet meer hervat. De organisatie kijkt eind maart nog wel of er een alternatief mogelijk is.

Met name de verschillen in coronamaatregelen per land maken het moeilijk een grensoverschrijdende competitie te organiseren. "We richten ons op volgend seizoen. Mocht de situatie zich drastisch verbeteren, dan bekijken we de mogelijkheid van een alternatieve BENE-League", liet Michel Kranzen, voorzitter van de raad van toezicht, weten.

Nationale competitie

De strijd om de Nederlandse titel bij de mannen wordt wel hervat. Vijf clubs (Hurry Up, Lions, Volendam, Aalsmeer en Bevo) doen vanaf 6 maart een gooi naar het kampioenschap. Quintus mag ook nog meedoen, zodat er elke week drie wedstrijden gespeeld kunnen worden, maar speelt niet om de titel.

De opzet is aangepast. Er zal in totaal anderhalve competitie worden gespeeld. Alle teams treffen elkaar drie keer. De twee beste teams strijden in de finale (best-of-3) om de titel.