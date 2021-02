Doodgewaande SS'er blijkt aanslag tijdens oorlog toch te hebben overleefd

Altijd werd gedacht dat SS'er Hermann Pennings overleed toen hij in 1945 door zijn hoofd werd geschoten op de Coolsingel in Rotterdam. Maar nu blijkt dat hij de aanslag overleefde. Er is onder meer een brief opgedoken waarin hij een paar weken na de beschieting schrijft over wat hem is overkomen.

Op 19 februari 1945 fietste Pennings over de Coolsingel, toen hij werd ingehaald door twee fietsers en werd neergeschoten. Hij zou meteen zijn overleden, maar dat blijkt dus onjuist.

"De kleindochter van Pennings meldde zich. Ze vertelde dat de overlijdensdatum van haar opa bij ons op de site niet klopte", zegt Tessa Free van Netwerk Oorlogsbronnen, een organisatie die bronnen uit de Tweede Wereldoorlog digitaal beter vindbaar maakt. De kleindochter gaf de overlijdensakte en de brief aan de organisatie.

Vergelding

In de brief, die hij op 16 maart schrijft, vertelt hij over de aanslag op de Coolsingel. "Het is absoluut een wonder dat ik er zo goed van afgekomen ben", schrijft Pennings aan zijn vrouw in Duitsland. Hij beschrijft wat er op die 19e februari is gebeurd en meldt ook een vergeldingsactie van de Duitse bezetter: een dag na de aanslag werden tien verzetsmensen die in bureau Haagse Veer gevangen zaten, geëxecuteerd op de Coolsingel.

"Een tijdje terug zijn voor mij op de Coolsingel tien terroristen doodgeschoten, die de hele dag zijn blijven liggen als vergelding", schrijft hij erover aan zijn vrouw.