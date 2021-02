Viervoudig wereldkampioene hoogspringen Vlasic zet punt achter carrière

Vlasic won bij de Olympische Spelen van 2008 in Peking zilver en acht jaar later in Rio de Janeiro veroverde ze de bronzen medaille. Daarnaast werd ze in haar carrière vier keer wereldkampioene, twee keer indoor en tweemaal outdoor. In 2010 werd ze Europees kampioene.

Voorafgaand aan de Olympische Spelen van 2016 kreeg Vlasic vaak te horen dat ze maar beter kon stoppen, liet de Kroatische weten via een open brief. "Dat zeiden ze omdat ik al veel uit mijn carrière had gehaald, maar als ik toen had geluisterd, had ik niet nog een olympische medaille gewonnen. Die medaille is erg speciaal voor mij, omdat ik hem letterlijk met één gezond been heb gewonnen."

"Sinds de Spelen van 2016 probeer ik te herstellen van blessures, maar in mijn hart weet ik nu ook dat het echt klaar is. Dit was de moeilijkste beslissing in mijn leven."