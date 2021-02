Ook Zverev en Murray naar ABN Amro-toernooi: 'Wordt wel heel erg sterk nu'

Zverev is momenteel de nummer zeven van de wereld. Na Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Andrej Roeblev en Matteo Berrettini is de Duitser de zesde speler uit de mondiale toptien die in maart in Rotterdam gaat spelen.

Murray en Zverev hebben de laatste twee wildcards gekregen. Daardoor is er geen Nederlander zeker van het hoofdschema. Bij twee afmeldingen zal de wildcard van de Italiaan Jannik Sinner, die dan automatisch doorschuift, naar Botic van de Zandschulp gaan.

"Of er moet zich nog een bizarre speler aanmelden. Novak Djokovic? Ja, bijvoorbeeld. Maar die speelt de finale van de Australian Open, dus daar ga ik niet van uit", aldus Krajicek.

Geen zorgen om Nadal

Over de komst van Nadal maakt Krajicek zich geen zorgen. "Hij is niet tot de grens gegaan in Australië (uitschakeling in de kwartfinales). Het is altijd een positieve, gedreven jongen. Ik denk dat hij nu al bezig is met Roland Garros. Hij heeft ook gezegd dat hij wedstrijden nodig heeft."

Vanwege het coronavirus zal er dit jaar geen publiek in Ahoy zijn. De organisatie biedt fans wel de mogelijkheid om via onlineverbinding de spelers aan te moedigen als ze de baan opkomen.