Krajicek strikt ook Zverev en Murray en heeft droomveld ABN Amro-toernooi

Toernooidirecteur Richard Krajicek heeft ook Alexander Zverev en Andy Murray nog kunnen toevoegen aan het deelnemersveld voor het ABN Amro-toernooi, dat van 1 tot met 7 maart in Ahoy gehouden wordt.

Zverev is momenteel de nummer zeven van de wereld. Na Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Andrej Roeblev en Matteo Berrettini is de Duitser de zesde speler uit de mondiale toptien die in maart in Rotterdam gaat spelen.

Murray, de voormalig nummer één van de wereld, won het toernooi in 2009.

Geen Nederlanders

Murray en Zverev hebben de laatste twee wildcards gekregen. Daardoor is er geen Nederlander zeker van het hoofdschema. Bij een afmelding zal er een wildcard naar Botic van de Zandschulp gaan.