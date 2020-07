'Nog altijd miljarden euro’s subsidie naar fossiele energiesector'

luchtopname.nl

Nederland geeft nog altijd voor meer dan acht miljard euro per jaar staatssteun aan de fossiele energiesector, stellen Milieudefensie en Oil Change International. Dit staat haaks op een belofte uit 2013, dat die steun uiterlijk dit jaar afgebouwd zou zijn. In het rapport Past time for Action: Subsidies en Public Finance for Fossil Fuels in the Netherlands hebben de actiegroepen alle steunmaatregelen voor fossiele brandstoffen op een rijtje gezet. Het gaat niet alleen om directe subsidies, maar ook om belastingvoordelen en prijsondersteuning. Het grootste deel, bijna 5 miljard euro, gaat naar de lucht- en scheepvaart, de zware industrie, energiecentrales en de landbouw. "Op dit moment", schrijven de milieuorganisaties, "is heel Nederland bijna volledig afhankelijk van fossiele brandstoffen. Daarom is elke euro van de overheid die nu nog naar fossiele brandstoffen gaat onbegrijpelijk. En contraproductief. Want zo blijven we de economie van het verleden in stand houden en staan we duurzame oplossingen in de weg."

Regelingen in kaart brengen Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zegt in een reactie het bedrag van acht miljard euro niet te herkennen. Wel erkent het dat er gunstige regelingen voor fossiele bedrijven bestaan. "Het kabinet is bezig om regelingen die van invloed kunnen zijn op het gebruik van fossiele brandstoffen verder in kaart te brengen en komt na de zomer met een uitgebreide brief aan de Tweede Kamer."

In het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 is afgesproken dat alle financiële stromen van de overheid in lijn gebracht moeten worden met de klimaatdoelen. Dat betekent, zegt Milieudefensie, dat alle steun aan de fossiele industrie moet worden afgebouwd. Bovendien beloofde Nederland dat daarvoor al in Europees verband. Van al het geld gaat 42 procent naar de luchtvaart. Luchtvaartmaatschappijen, ook de KLM, krijgen miljarden euro's voordeel, en daar zijn de coronamaatregelen nog niet in meegerekend. Over kerosine hoeft geen btw te worden betaald en ook zit er geen belasting op vliegtickets. Omdat er op alle andere vormen van vervoer (auto, bus, trein of tram) wel btw zit, leidt dat volgens de milieuorganisaties tot een ongelijk speelveld. "Het is absurd dat je voor je tramkaartje meer btw-belasting betaalt dan voor een vliegticket naar Bali."

Quote De grote vervuilers uit de zware industrie krijgen miljoenen aan belastingvoordelen, die worden opgehoest door huishoudens en kleine ondernemers. Donald Pols, directeur Milieudefensie