Coronapatiënten in Drenthe gaan hun eigen zuurstofgehalte meten

Huisartsen in Drenthe gaan het zuurstofgehalte van alle thuiszittende coronapatiënten monitoren. Het doel is om mensen zo snel mogelijk te behandelen met medicatie als die waarde daalt, om zo te voorkomen dat ze naar het ziekenhuis moeten.

Het monitoren kan volgens de Huisartsenzorg Drenthe (HZD) voorkomen dat het te druk wordt in de ziekenhuizen. Een daling van het zuurstofgehalte is namelijk een belangrijk signaal van een startende ontsteking.

"Als we dat in de gaten houden, blijven we het virus een stap voor. Proeven hebben uitgewezen dat dit werkt", zeggen directeuren Jan Schaart en Ron Wissink tegen RTV Drenthe. De bewaking thuis wordt na enkele kleinschalige testen nu uitgerold door de hele provincie.

Meter en vragenlijst

Mensen die besmet zijn met het coronavirus krijgen een metertje waarmee ze drie keer per dag via hun vinger het zuurstofgehalte in hun bloed kunnen meten. Dit gebeurt zowel in rust als na een minuut inspanning. Ook moeten de patiënten elke dag een korte vragenlijst invullen in een app.

Als de waardes afnemen of het ziekteverloop een negatieve draai maakt, neemt een huisarts contact op met de patiënt. Mogelijk krijgt die dan meteen dexamethason toegediend, iets wat normaal pas in het ziekenhuis gebeurt.

Ook minder druk op huisartsen

De gegevens van de coronapatiënten worden gemonitord door Zorgcentrale Noord-Nederland. Het mes snijdt daarom aan twee kanten, zegt Wissink: "Aan de ene kant worden ziekenhuizen ontlast, aan de andere kant de huisarts. Er zitten, met het oog op de derde golf, waarschijnlijk veel coronapatiënten aan te komen. Huisartsen hoeven dankzij deze zuurstofmonitoring de patiënt niet meer bezoeken. Dat verlaagt ook de werkdruk van de huisarts."

Het onderzoek kijkt ook naar de langetermijneffecten van covid-19. Deelnemers wordt gevraagd om 3, 6 en 12 maanden na de besmetting een vragenlijst in te vullen.

Het monitorsysteem wordt de komende twee tot drie weken gestart in de gehele provincie Drenthe. Als dat een succes is, zullen meer provincies volgen.