OMT-lid Voss waakt voor opportunisme: 'Volle stadions in 2021 onwaarschijnlijk'

Hoe het experiment bij NEC precies in zijn werk gaat, leggen we je uit in deze sportexplainer:

Het is de vraag die menig voetbalsupporter zich na een klein jaar lockdown stelt. Wanneer kan ik in 's hemelsnaam weer plaatsnemen op de tribune en in een uitverkocht stadion een wedstrijd van mijn favoriete club bekijken? Volgens Voss laat het antwoord zich slechts vatten in een wedervraag. "Wanneer is covid-19 voorbij?"

Met een zogeheten Fieldlab-praktijktoets in het Nijmeegse voetbalstadion De Goffert wordt zondag tijdens NEC-De Graafschap onderzocht hoe een beperkt aantal toeschouwers coronaproof een wedstrijd in het betaald voetbal kan bezoeken. Arts-microbiooog Andreas Voss, hoofdonderzoeker van het Fieldlab-programma, waakt bij voorbaat voor al te hooggespannen verwachtingen. "Het lijkt me niet waarschijnlijk dat we in 2021 kunnen voetballen voor volgepakte tribunes."

"We gaan onderzoeken hoe steeds meer toeschouwers in steeds grotere bubbels veilig op de tribunes kunnen plaatsnemen. Tot op heden zijn we ervan uitgegaan dat wanneer tienduizend toeschouwers op een wedstrijd afkomen iedereen automatisch risico loopt besmet te raken. Wat we willen aantonen, is dat wanneer je zo'n groep verdeelt in tien bubbels van duizend toeschouwers die geen contact met elkaar hebben, het gevaar op besmetting significant kleiner is."

"Op deze manier kunnen we exact zien hoe vaak en hoelang iemand in contact is geweest met een ander. Niet alleen wanneer ze naar de wedstrijd zitten te kijken, maar ook bij binnenkomst in het stadion en op momenten dat ze in de rust een broodje kroket halen of naar het toilet gaan."

Voss spreekt van een "observationeel sociologisch maatschappelijk onderzoek" dat zondag in stadion De Goffert plaatsvindt. Zogeheten tags vormen die dag zijn belangrijkste informatiebron. Niet alleen met behulp van observaties en video-analyses wordt het gedrag van de toeschouwers in kaart gebracht. De fans krijgen ook registratieapparatuur opgespeld waarmee hun bewegingen tot op 10 centimeter nauwkeurig kunnen worden gemeten.

Wie is hoe lang met wie in contact?

"Met de bevindingen van het Fieldflab hopen we tot een model te komen waarmee clubs uit het betaald voetbal de rest van dit kalenderjaar een beperkte hoeveelheid supporters kunnen ontvangen om zodoende financieel het hoofd boven water te houden. Pas in januari 2022, wanneer iedereen in Nederland ingeënt is en de mutaties van het virus hopelijk niet dusdanig zijn dat het effect van de vaccinaties minder wordt, kunnen we er weer aan denken om massaal naar de stadions te gaan."

"In de wetenschap geldt bovendien dat goed onderzoek uit een reeks van bevindingen bestaat. Het is dus niet uitgesloten dat een van de uitkomsten zal zijn dat bepaalde aspecten van het onderzoek om verdieping vragen, extra onderzoek dus. In Duitsland is in 2019 onderzoek gedaan naar één enkel evenement in Leipzig. Daarvan is zelfs na een halfjaar nog geen letter naar buiten gekomen. Dat zegt genoeg over de complexiteit van dit vraagstuk."

Het verzamelen van de data is één. Het verwerken van die informatie is weer een heel ander verhaal, verzucht Voss. "Eerlijk gezegd is dat mijn grootste hoofdpijndossier. We hebben ons zeven à acht weken gegund om met de eerste bevindingen naar buiten te treden. Dat is uiterst ambitieus. En dan verwacht ik ook nog eens een stevige discussie bij de interpretatie van de data."

Een ander punt waarnaar gekeken wordt, is de beleving van de toeschouwers. In hoeverre houden mensen zich aan de maatregelen? Ondervinden supporters nog wel plezier aan het bezoeken van een voetbalwedstrijd wanneer ze tot zoveel restricties zijn veroordeeld?

Een andere bron van zorg voor Voss is het opportunisme dat in de wereld van het betaald voetbal onvermijdelijk de kop opsteekt als uit de Fieldlabs zou blijken dat er, zoals hij het noemt, "meer mogelijk is". "Je wilt de mensen hoop en perspectief bieden. Maar onze bevindingen zijn geen startschot ten teken dat de stadions weer probleemloos kunnen vollopen."

Voss acht het derhalve "volkomen uitgesloten" dat het Nederlands elftal eind maart in de Johan Cruijff Arena voor 50.000 toeschouwers de interland tegen Letland kan spelen. "Heus, er komt weer een tijd dat we met z'n allen in een bomvol stadion kunnen zitten. Ik denk alleen niet dat we dat dit jaar nog gaan meemaken."

'Risico op besmetting is niet nul'

Welk risico mensen lopen die naar de Fieldlabs in Nijmegen en Almere komen? Voss is duidelijk. "Het gevaar op besmetting in het voetbalstadion is niet nul, dat weten we. Uit de modellen blijkt dat in de grootste bubbels in theorie één tot twee personen het virus onder de leden kunnen hebben zonder symptomen van covid-19 te vertonen."

"Al denken we die personen er met behulp van PCR-testen vooraf uit te halen. Daarnaast krijgen de toeschouwers een gezondheidscheck en temperatuurmeting. Een aantal mensen ondergaat ook nog een sneltest. In Spanje en Duitsland is bij dergelijke praktijktoetsen geen infectie opgetreden."