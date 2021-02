Trésor in de basis Willem II, Utrecht zonder Dalmau • 'Loonoffer Feyenoord-selectie'

In Engeland staat zaterdag de 238ste editie van de Merseyside derby op het programma. Achter de gesloten deuren van Anfield ontvangt Liverpool buurman Everton.

Op de ranglijst staan beide rivalen in verliespunten precies gelijk. Nummer zes Liverpool zat de laatste weken in zwaar weer. De ploeg van Jürgen Klopp verloor vier van de laatste zes competitieduels en werd bovendien uitgeschakeld in de FA Cup door Manchester United. Dinsdag tankte de landskampioen echter vertrouwen met een overtuigende 2-0 zege in de Champions League tegen RB Leipzig.

Ook Everton is niet in de allerbeste vorm. Van de laatste acht Premier League-duels wist de ploeg van Carlo Ancelotti er maar twee te winnen en daardoor is Everton inmiddels afgezakt naar de zevende plaats. Wel versloeg het in een spectaculair duel Jose Mourinho's Tottenham Hotspur (5-4) in de FA Cup en ook woensdag maakte de ploeg een goede indruk tegen koploper Manchester City, al ging dat duel met 3-1 verloren.

Bij de vorige derby, op 17 oktober 2020 in Goodison Park, was Everton zelf nog koploper. De derby eindigde in 2-2, maar ging vooral de boeken in als de wedstrijd waarin Virgil van Dijk zijn zware knieblessure opliep.