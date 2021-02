Succescoach Cox keert toch terug in het tophockey: 'Ik miste de adrenaline'

Hockeycoach Alexander Cox wordt volgend seizoen de nieuwe hoofdcoach van de mannen van Amsterdam. Hij is de opvolger van Santi Freixa, die onlangs te horen kreeg dat zijn contract niet verlengd zal worden. De 43-jarige Cox heeft voor twee seizoenen getekend.

De terugkeer van Cox in het tophockey is opmerkelijk. Een jaar geleden liet de trainer nog weten genoeg te hebben van het tophockey en zich te willen richten op zijn maatschappelijke carrière. In zijn acht jaar als hoofdcoach van Kampong won Cox nagenoeg alles wat er te winnen is in het hockey.

"De gedachte om helemaal iets anders te gaan doen, leeft al twee, drie jaar bij me. Ik voel dat dit het juiste moment is om mijn leven te veranderen", zei de trainer van Kampong destijds. "Ik wil niet meer worden geleefd door het ritme van het tophockey en ga kijken welke deuren hierdoor voor me opengaan."

Toen Amsterdam hem benaderde, kwam Cox tot het inzicht dat zijn liefde voor het hockey en ambities nog onverminderd groot zijn. "Het is een traditionele club met een geweldige historie. Het is bekend dat het niet honderd procent loopt op dit moment en ik kan daar een rol in spelen om ervoor te zorgen dat het wel goed gaat lopen. Dat is voor mij een mooie uitdaging", aldus de nieuwe trainer.

'Schroom niet voor harde keuzes'

Amsterdam staat in de hoofdklasse momenteel op de zevende plaats, net als vorig seizoen toen vanwege de coronacrisis de competitie voortijdig moest worden afgebroken. Freixa kreeg bij zijn aanstelling in 2019 de opdracht mee om het elftal te verjongen en tegelijkertijd mee te draaien in de top van de hoofdklasse. Dat eerste lukte, dat laatste niet.

Aan Cox de taak dat wél voor elkaar te krijgen. "Mijn belangrijkste opdracht is om dat traject weer vorm te geven. Het inpassen van jonge spelers, kansen geven aan talent", stelt de trainer. "Als er harde keuzes gemaakt moeten worden, zal ik daar niet voor schromen. Maar ik moet eerst goed weten welke keuzes ik wil maken."

